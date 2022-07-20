Громадянин Естонії, яки проживає в росії, вирішив зібрати грошей на квадрокоптери для російської армії. Зібравши кошти, він поїхав купувати техніку в Естонії та загримів за ґрати за підтримку країни-агресорки.

Далекобійник Володимир Шилов є громадянином Естонії, який проживає в місті Печори Псковської області росії.

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Чоловік у футболці "Я русскій" поїхав купувати в країну НАТО дрони для росармії

Нещодавно Володимир на своїй сторінці Вконтакті вирішив зібрати гроші на квадрокоптери, щоб підтримати рідну 76-ї Псковську дивізію, яка завдяки старанням ЗСУ зазнала значних втрат в Україні.

В принципі наша армія добре забезпечена, але… Чесно кажучи, у нас у Росії багато не вистачає. Ми не маємо такого супермодного спорядження, як у НАТО, у тому числі дронів,

– пояснював Володимир росіянам.

Після того, як чоловік зібрав кошти, він поїхав купувати дрони в Естонію у майці "Я русскій". Звісно, розповідаючи про усі свої плани на сторінці Вконтакті. На кордоні його одразу прийняли представники КаПо (на кшталт нашої СБУ), які уважно стежили за його дописами у соцмережах.

Тепер дружина збирає гроші на адвоката

Наразі Володимир сидить у в'язниці Таллінна і раз на тиждень дзвонить дружині. Його засудили до 5 років позбавлення волі за підтримку акту агресії іноземної держави. Тепер дружинна на сторінці Володимира збирає гроші йому ж на адвоката під лозунгом: "зібрали на дрони, зберемо й на адвоката".

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