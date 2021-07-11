Естонія посилила свої кордони через нелегалів з Білорусі

В Естонії немає спільного кордону з білорусами, однак у Таллінні вирішили збільшити кількість прикордонних патрулів. Це зумовлено збільшенням потоку нелегалів з тої таки Білорусі.

Зокрема, в Естонії посилили охорону кордону з Росією та Латвією. Ретельніше перевірятимуть також порти, бо й у такий спосіб нелегальні мігранти з Білорусі потрапляють у країну через Литву.

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Білоруські нелегали в Естонії

На кордонах встановлять додаткове устаткування, аби стежити за пересуванням на кордоні з Росією. Як пояснили в Департаменті поліції і прикордонної охорони Естонії, ці заходи вживають в рамках зведення нової прикордонної інфраструктури.

Ми хочемо, аби нелегально потрапити до Естонії було складно. Це стосується не лише огорожі, а й всього моніторингового устаткування,

– зауважив глава прикордонного контролю ДПП Егерт Бєлічєв.

Наразі чиновники не бачать великої загрози. Однак на думку експертів, потік нелегалів з Білорусі може змінити свій напрямок до Росії, а звідти шукати шляхів і до Естонії. Відтак естонські прикордонники намагаються вберегти країну від такого сценарію розвитку подій.

Скільки Литва витратила на боротьбу з нелегалами

Уряд Литви виділив майже 5 мільйонів євро на встановлення паркану з колючого дроту вздовж кордону з Білоруссю. Водночас у прикордонних органах Естонії не вірять, що там може повторитись литовсько-білоруський сценарій.

Литовці впевнені, що небажання боротися нелегалами з боку Білорусі – це один із проявів гібридної війни самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

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Наплив біженців у Литву

Кількість нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити у Литву з Білорусі продовжує збільшуватись. Лише за 7 днів їх кількість становить 1,5 тисячі людей. Влада Литви попросила допомоги у боротьбі із нелегалами у Євросоюзі.

Естонія стала однією із країн, що вжила заходів. Заступник глави держприкордон служби Литви Відас Мачайдіс подякував державі за дрони та автомобілі.