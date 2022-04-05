Естонія висилає 14 працівників російських консульств і оголошує їх персонами нон-грата

МЗС Естонії вручило послу Росії Володимиру Липаєву ноту про закриття генерального консульства РФ у Нарві та консульського відділу посольства РФ у Тарту. Всіх російських працівників консульства також висилають з країни.

Естонія вирішила оголосити персона нон-грата 14 консульських співробітників з Росії, семеро з яких мають дипломатичний статус.

До теми НАТО має докази, що звірства в Бучі сталися, коли Росія контролювала місто

Віце-канцлер МЗС Мярт Вольмер наголосив, що зазначені особи мають покинути Естонію до 30 квітня.

Він заявив, що через постійні новини про звірства, вчинені російськими військовими, зокрема в Бучі та інших місцях, не можна говорити про нормальне відновлення відносин, особливо якщо Росія серйозно порушує міжнародне право.

Вольмер також додав, що дії Росії в Україні неприйнятні.

Росія має вивести свої війська з України та понести відповідальність за збитки, завдані війною,

– сказав він.

До слова, Естонія, Литва, Латвія та Польща підтримали ініціативу України щодо закриття сухопутного кордону з Росією та Білоруссю. експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен вважає, що це буде дуже дієвий удар по Росії.