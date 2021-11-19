Естонія запроваджує тимчасову заборону на польоти біля російського кордону
Джерело:Інтерфакс-Україна
Естонія вирішила закрити можливість польотів на східному та південно-східному кордоні. Заборона діятиме з 19 по 26 листопада і стосуватиметься як пілотованих, так і безпілотних літальних апаратів.
У департаменті транспорту це рішення аргументували необхідністю зміцнення тимчасової контрольної лінії між Естонією та Росією.
Важливо Загорожі з дроту, що ріже: Естонія встановлює бар'єри на кордоні з Росією
Уряд Естонії також оголосив раптові навчання резервістів Сил оборони через події на кордоні Білорусії та ЄС. У навчаннях мають взяти участь приблизно 1,7 тисячі осіб. Їхнім головним завданням стане зведення тимчасових загороджень на кордоні з Росією протяжністю 40 кілометрів на ділянках, де ймовірність незаконного її перетину найбільш вірогідна.
Яка ситуація на естонсько-російському кордоні
- На естонській стороні облаштували приблизно 25 кілометрів кордону, вже ведуться роботи на наступній ділянці завдовжки 39,5 кілометрів.
- Ще 40 кілометрів тимчасових загороджень, які належить звести під час зборів, дозволять встановити загалом понад 100 кілометрів фізично облаштованого кордону.
- Згідно з раніше затвердженим планом, будівництво кордону з Росією має бути завершено до 2026 року.
Сухопутну ділянку передбачається:
- забезпечити високотехнологічним обладнанням,
- встановити електронну охоронну систему.
На кордоні будуть використовуватися безпілотники, будь-яке перетин фіксуватиметься сенсорами. Крім того, планують завершити й будівництво паркану заввишки 2,5 метри на 90 кілометрах.
Чому Естонія будує стіну
Про будівництво стіни на кордоні між Естонією та Росією почали говорити ще давно. Основна мета зведення стіни – це запобігання незаконного перетину кордону і зниження злочинності. На тлі міграційної кризи, яка виникла за сприяння Олександра Лукашенка та з легкої руки Володимира Путіна, це питання стало надзвичайно актуальним.