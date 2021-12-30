Естонія збирається передати Україні ракети Javelin та гаубиці

Естонія хоче передати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Однак для цього потрібен дозвіл від США – країни виробництва ракет, а також від Фінляндії, Німеччини та колишніх власників гаубиць.

Естонія рішення вже ухвалила. Міністерство оборони хоче підтримати Україну озброєнням та боєприпасами. Про це заявив начальник відділу міжнародного співробітництва Міністерства оборони Пеетер Куймет.

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За словами Куймета, розглядають можливість поставки ракет Javelin для протитанкових ракетних систем. Крім того, планують надати 122-міліметрові гаубиці та боєприпаси до них.

У чому полягають труднощі

За словами чиновника, надавати допомогу летальною зброєю непросто. Спочатку потрібно отримати дозвіл від США як виробників "Джавелінів".

Гаубиці Естонія отримала від Фінляндії, а та, своєю чергою, від Німеччини. Тому, аби передати зброю Україні, потрібна згода 2 країн.

Що таке Javelin? Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Він призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості.

Ракети потрібно віддати зараз

Куймет зазначив, що Естонія постійно закуповує ракети Javelin, тому з якогось моменту "деякі комплекти почнуть, так би мовити, непомітно старіти". Термін придатності ракети становить близько 10 років. Після цього її варто роззброїти або витратити гроші на її оновлення.

Чиновник додав, якщо не віддати ракети зараз, найближчими роками їх використовуватимуть для тренувань.

Польовий шпиталь для ЗСУ

Естонія хоче збільшити іншу допомогу Україні. Минулого року запустили спільний проєкт із Німеччиною.Планують поставити ЗСУ польовий шпиталь для Сил оборони України. Гроші на це виділить Берлін, а реалізовуватимуть проєкт у лютому.