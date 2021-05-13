В Естонії з 31 травня пом'якшують карантин: відкриють басейни і лазні

Уряд Естонії затвердив план пом'якшення карантинних обмежень. З 31 травня у країні відкриють лазні, SPA, басейни і водні центри.

Приміщення повинні бути заповнені на 50%. В одному закладі не повинно перебувати більше, ніж понад 200 осіб.

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Окрім того, приймати відвідувачі можна від 6:00 до 22:00. Після пом'якшення обмежень знову можна буде:

проводити групові тренування;

проводити заняття з молоддю за інтересами;

проводити додаткові навчання для підвищення кваліфікації.

Водночас приміщення не повинне бути заповнене більше, ніж на 25%. А заняття з групами не повинні перетинатись між собою.

З 17 травня в Естонії відкривають заклади освіти, з 24 травня – музеї, виставки, театри, кінотеатри, з умовою 50 % заповнюваності приміщень.

Станом на четвер, 13 травня 2021 року, в Естонії на коронавірус захворіло 126 364 осіб. З них – 117 582 інфікованих одужали, 1 212 смертельних випадків.

Також з 24 травня можуть відкритися ресторани. Але за одним столом повинно бути максимально 6 осіб. Закриватися заклади громадського харчування повинні о 22:00. Магазини 24 травня повинні бути заповнені на 50%, а відвідувачі зобов'язані носити маску.