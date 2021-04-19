У Балтійському морі розпочали масштабні протимінні навчання НАТО Open Spirit

В акваторії та на території Естонії 19 квітня розпочали весняні навчання мінних тральщиків Open Spirit. У них візьме участь 21 корабель з 11 країн.

Відповідні навчання щороку проводять в різних країнах. Їхньою метою є виявлення та знешкодження вибухових пристроїв для підвищення безпеки навігації в Балтійському морі.

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"Навчання відбудуться в Естонії у більшому масштабі, ніж будь-коли раніше. Попри коронавірус, буде 11 держав-учасниць, приблизно 20 кораблів і підрозділ водолазів", – повідомив командувач військово-морських сил Естонії Юрі Саска.

Протимінні навчання триватимуть 14 днів. Водночас в них беруть участь кораблі Першої постійної протимінної групи НАТО.

Командир Першої постійної протимінної ескадри НАТО Ян Вейхерс зазначив, що Open Spirit має вирішальне значення для позбавлення вод Балтійського моря від нагромаджених із часів Першої та Другої світових воєн боєприпасів і для зниження загроз рибальству, морським шляхам і довкіллю.

Які саме країни братимуть участь в Open Spirit

У 2020 році відповідні навчання відбулись у Латвії. За інформацією латвійських ЗМІ, в Open Spirit 2021, зокрема, візьмуть участь кораблі з:

Латвії;

Литви;

Естонії;

Польщі;

Німеччини.

Також мовиться про судна Швеції, США, Румунії та кораблі 1-ї постійної морської протимінної групи НАТО.