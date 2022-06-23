Естонію "зітруть з карти" у разі нападу Росії, якщо діятиме чинна стратегія НАТО, – прем'єрка

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що чинна стратегія НАТО не врятує країну в разі нападу Росії. Тому глава естонського уряду закликає Альянс посилити свою присутність в країнах Балтії.

Таку заяву глава естонського уряду зробила в інтерв'ю. Кая Каллас переконана, що з нинішніми оборонними моделями Естонія може бути знищена у разі нападу Росії.

Зауважте Це попередження від Росії, – журналіст про навчання з імітацією ракетних ударів по Естонії

Каллас порівняла ситуацію в Україні з Естонією

Прем'єр-міністерка Естонії заявила, що сьогоднішні оборонні стратегії НАТО враховують сценарій, згідно з яким країни Балтії можуть залишатися 180 днів під російською окупацією. Однак Кая Каллас наголосила, що війна в Україні, яка триває 120 днів показує, що це грозить знищенням Естонії.

Порівнюючи розміри України та країн Балтії, це означало б повне знищення наших країн і культури,

– наголосила Каллас.

Естонська прем'єрна зазначила, що різанина в Бучі відбулася в перші тижні війни. Тому чинна концепція НАТО, за її словами, не працює.

Під час саміту НАТО в Мадриді серед тем обговорення буде оборона східного флангу Альянсу, зокрема країн Балтії. Каллас наголосила, що в Естонії потрібно більше військ союзників.Прем'єр-міністерка переконана, що потрібно ще щонайменше 20 – 25 тисяч військових. Хоча вони можуть не базуватися постійно в Естонії, але повинні бути розміщені так, щоб у разі загрози могли швидко прибути до країни.

У НАТО прокоментували слова Каллас

Представник Альянсу відреагував на слова прем'єр-міністерки Естонії й наголосив, що в Альянсу є план для захисту союзників, однак деталі плану розкривати не можна.

Також чиновник зазначив, що відбудеться коригування сил НАТО, щоб підвищити їхню готовність, а східний фланг отримає більше військ, щоб посилити бойові групи.

Росія погрожує Литві

Міністерство оборони Естонії заявило, що Росія проводить військові навчання з імітацією ракетних ударів по Естонії.

Відповідно до санкцій ЄС Литва припинила транзит підсанкційних товарів з Калінінграда – російського анклаву на узбережжі Балтійського моря, який межує з Польщею та Литвою.

У Росії вже прозвучало чимало погроз у сторону Литви. У Держдумі пропонують навіть скасувати визнання незалежності Литви.

Одна із останніх погроз пролунала від представниці російського МЗС Марії Захарової. Вона заявила, що відповідь на дії Литви буде "не дипломатичною".

Цікаво – чи становить загрозу для Литви Росія: дивіться відео