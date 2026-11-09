Естонських студентів у Росії можуть завербувати спецслужби та відправити на війну проти України

Молоді люди з Естонії продовжують здобувати освіту в російських університетах, попри численні застереження. Влада країни попереджає, що навчання в Росії може обернутися для них серйозною небезпекою.

Про це повідомляє ERR.

Як Росія заманює естонських студентів на навчання?

За даними ЮНЕСКО, у 2023 році в російських вишах навчалися 384 студенти з Естонії.

Посольство Росії в Естонії активно рекламує навчання у своїх університетах. Зокрема, майбутнім студентам пропонують стипендії незалежно від академічних успіхів, а також безкоштовні мовні курси для підготовки до вступу.

Водночас Міністерство освіти і науки Естонії не має точних даних про те, скільки громадян країни нині навчаються в Росії.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро назвав навчання в Росії однією з найдивніших і найменш зрозумілих причин для відвідування країни-агресорки. За його словами, у разі небезпеки можливості естонської влади надати своїм громадянам консульську чи іншу допомогу будуть украй обмеженими.

Посадовець попередив, що іноземців у Росії можуть захопити в заручники для обміну на затриманих російських розвідників. Крім того, людину можуть поставити в ситуацію, коли підписання контракту з російським Міноборони здаватиметься єдиним виходом. Після цього її можуть негайно відправити воювати проти України.

Як російські спецслужби можуть використати студентів?

В Естонській поліції безпеки наголошують, що жителі країни, які вирушають до Росії, потрапляють у поле зору російських спецслужб. Їхні співробітники можуть діяти безпосередньо в університетах під прикриттям.

Представниця KAPO Марта Туул пояснила, що російські спецслужби можуть вербувати студентів із розрахунком на майбутнє. Зокрема, завербовану людину можуть тривалий час не залучати до жодної діяльності, очікуючи, поки вона обійме посаду, корисну для російських інтересів.

За словами Туул, серед охочих навчатися в Росії переважають російськомовні жителі Естонії. Вона також не виключає, що естонські студенти можуть повторити долю студентів з африканських країн, яких уже відправляли на війну проти України.

Раніше в розвідці попереджали, що Кремль намагається вербувати іноземців для диверсій по всій Європі, перетворюючи їх на розхідний матеріал.