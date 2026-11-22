Україна запропонувала провести нові гуманітарні місії у 15 окупованих містах і селах Херсонщини та Запоріжжя. Аналітики пояснили вибір тим, що природна водна перешкода вздовж Дніпра забезпечує стабільну лінію фронту.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначено, що всі запропоновані населені пункти розташовані на березі річки або в найближчому тилу за кілька кілометрів на південь від неї. Тимчасове перемир'я на цій обмеженій ділянці матиме мінімальний вплив на активні наземні бої, адже сторонам достатньо припинити далекобійні удари безпілотниками та артилерійські обстріли через воду.

Географічний фактор евакуації

Україна прагне зосередити зусилля на населених пунктах Херсонської області: Раденську, Костогризовому, Голій Пристані, Старій Збур'ївці, Новій Збур'ївці, Гладківці, Великих Копанях, Кардашинці та Великій Кардашинці.

У Запорізькій області до списку увійшли Маячка, Златопіль, Дніпрорудне, Кам'янське, Верхня Криниця та Василівка.

Аналітики підкреслюють, що Дніпро та Каховське водосховище слугують суттєвими перешкодами, які унеможливлюють піхотні штурми через поточну лінію контролю.

Будь-яке гуманітарне припинення вогню вимагає стабільної та придатної для оборони лінії зіткнення. Саме тому подібні місії є недоцільними в районах без чіткої лінії розмежування, зокрема на Донбасі, де Кремль раніше пропонував паузу в районі Костянтинівки.

Міжнародне посередництво

Домовленості про безпечні коридори намагаються масштабувати й на міжнародному рівні. Президент США Дональд Трамп зазначив, що Білий дім прагне розширити такі гуманітарні ініціативи, відзначивши внесок першої леді США Меланії Трамп у переговорний процес.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що перелік міст і сіл не є остаточним і його оновлену версію вже передали американській стороні.