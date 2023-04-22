Евакуація 3 тисяч людей: у Бєлгороді після виявлення другого снаряду "оживились"

У російському Бєлгороді вияивли другу авіабомбу, яку, очевидно, скинув на житлові масиви винищувач Су-34 20 квітня. Тож наразі там оживились – на місці працюють десятки військових, з будинків евакуйовують понад 3 тисячі людей.

Оскільки сапери знайшли вибухонебезпечний предмет, вибухотехніки міноборони Росії вирішили знешкодити його на полігоні. Так, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков оголосив про евакуацію росіян, які проживають поруч.

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Оперативним штабом ухвалено рішення провести евакуацію 17 багатоквартирних будинків у радіусі 200 метрів. За попередніми даними, це понад 3 тисячі людей,

— повідомив Гладков.



В Бєлгороді знайшли ще одну авіабомбу, яка не розірвалась / Фото з телеграм-каналів



ФАБ-500 залетів углиб на 5 – 7 метрів / Фото з телеграм-каналів

Бомба важить пів тонни

Бомба ФАБ-500 важить пів тонни та зазвичай несе 300 кілограмів вибухівки. Наразі мешканців будинків поряд із місцем виявлення евакуюють у безпечне місце. Потім вибухотехніки мають викопати боєприпас та знешкодити його на полігоні,

– йдеться у повідомленні.

Десятки військових та евакуація людей: відео з місця виявлення авіабомби

Намагаються заспокоїти, але ввели режим надзвичайної ситуації

На місце виявлення авіабомби ФАБ-500 прибули бійці територіальної самооборони. А в області запровадили режим НС регіонального рівня через знайдену авіабомбу.

Людей продовжують евакуйовувати: відео

Кажуть, людей вивозять до тимчасових пунктів розміщення, де є вода та харчування. Для цього виділили 90 одиниць транспорту.

Бомба знесла балкони, коли падала

Авіабомба, яку зараз дістають з-під землі, під час падіння з літака спочатку потрапила до багатоповерхового будинку.

Вона знесла балкони на трьох поверхах будинку і лише після цього пішла глибоко під землю,

– розповіли росіяни у телеграм-каналах та опублікували відповідні фото.

Бомба пошкодила квартири росіян

Авіабомбу дістали

Згодом повідомили, що авіабомбу вдалося дістати. Далі її на самоскиді повезуть на Бутівський полігон у Яковлівському районі області.

Коротко про те, що сталось