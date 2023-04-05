Та ж сама депортація: окупанти закликали мешканців Бердянська до термінової "евакуації"

У тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники закликають місцеве населення до "евакуації". Попередній маршрут – до Ростова-на-Дону через Маріуполь.

Відповідні оголошення про "евакуацію" окупанти розміщують біля під'їздів та в інших громадських місцях. Про ситуацію у Бердянську також розповіла керівниця об'єднаного координаційного штабу сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Важливо Запахло смаженим: окупанти готують евакуацію сімей з тимчасово окупованих територій

Що відомо про "евакуацію" з Бердянська

В оголошенні окупантів сказано, що нібито ухвалено рішення про проведення "організованої евакуації" місцевого населення Бердянська "у зв’язку з активізацією військових дій на території Запорізької області та можливих провокацій київського терористичного режиму".

"Евакуація" буцімто триватиме до 15 квітня.

Попередній маршрут "евакуації" – до Ростова-на-Дону через Маріуполь. Водночас загарбники говорять, що будуть якісь автобуси, а власникам авто радять зробити це самостійно або у складі колон.



Оголошення окупантів про "евакуацію" / фото Бердянська міська військова адміністрація

"Евакуація" з Бердянська – та ж сама депортація

Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла, що зараз у тимчасово окупованому Бердянську відбувається певний комплекс традицій, коли Україна спостерігає за напрямком та діями окупаційної влади.

Окупаційна влада натякає на підготовку загального окупаційного війська. Це вже було раніше на правому березі, коли росіяни готувалися до дій ЗСУ, так само відбувається і на лівому березі.

Вони проголошують активну "евакуацію", яка по суті є депортацією. І намагаються вивезти максимум мирного населення з певних напрямків, коли потім туди перемістять свої підрозділи,

– зауважила Гуменюк.

Окупанти почали "евакуацію" населення зі Скадовського району

Нещодавно стало відомо, що російські терористи почали "евакуацію" населення зі Скадовського району Херсонської області. Списки місцевих жителів вже складає окупаційна влада. Так звана "евакуація" поки що проводитиметься нібито на "добровільній основі".