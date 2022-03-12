Евакуація з Бучі та Ворзеля 12 березня можлива на власних авто

В українських містах продовжують організовувати гуманітарні коридори. Зокрема, у Бучі та Ворзелі мешканцям дозволили вибиратися не лише на організованих автобусах, а й на власних автівках.

12 березня триватиме евакуація людей з міст і сіл, де ведуться активні бойові дії. Так, усі охочі з Бучі та Ворзеля матимуть можливість виїхати, в тому числі на власних авто.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Евакуйовуватися з Бучі та Ворзеля можна власним авто

Так, 12 березня мешканцям Бучі та Ворзеля дозволили на власних автомобілях долучатися до маршрутів евакуаційних колон:

Микуличі – Немішаєво – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Білогородка

Гостомель – Буча – Михайлівка – Рубежівка – Білогородка.

У Бучанській міській раді закликають, щоб кожен повідомив своїм рідним, друзям, а також сусідам.

Якщо ж у вашій автівці є вільне місце, то потурбуйтеся, будь ласка, про ближніх. Вивезіть із собою тих, хто цього потребує.

Що стосується часу відправлення колон, то його озвучать пізніше.

До теми – Вечірнє звернення Ірини Верещук 11 березня – дивіться відео:

Текст публікації Бучанської міської ради

12 березня: евакуація триває

Сьогодні можна жителям Бучі та Ворзеля на своїх авто доєднуватись до маршрутів слідування:

Микуличі – Немішаєво – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Білогородка

Гостомель – Буча – Михайлівка – Рубежівка – Білогородка.

Повідомте рідним, друзям, сусідам!

Якщо в авто є місце – заберіть тих, хто цього потребує!

Час відправлення уточнюється.