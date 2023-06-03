Таких дуже багато, – у РДК розповіли про охочих евакуюватися з Бєлгородщини в Україну

На Бєлгородщині триває спецоперація Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії". Бійці почали отримувати дуже багато звернень з закликом допомогти евакуюватися з регіону.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник штабу РДК Олександр з позивним "Фортуна". Ба більше, він підкреслив, що росіяни дають коридори жителям Бєлгородщини, але не гарантують їм безпеку, повідомляє 24 Канал.

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"Росіяни не зраджують своїм принципам"

"Фортуна" розповів, що російська армія, так би мовити, "не зраджує своїм принципам". Він стверджує, що населення прикордонних територій місцеву владу взагалі не цікавить. Ба більше, він заявив, що росіяни не контролюють Шебєкіно – люди зараз масово виїжджають, у місті хаос і мародерство. Через це люди почали масово тікати з Шебєкіно.

Окрім того, за словами "Фортуни", населені пункти, які розташовані безпосередньо на кордоні, обстрілюються авіацією, артилерією, бронетехнікою армії Росії.

"Вони діють як завжди, ніяких сюрпризів немає. На населення їм начхати", – прокоментував ситуацію "Фортуна".

Разом з тим, він заявив, що добровольці отримують дуже багато звернень з проханням допомогти евакуюватися з Бєлгородщини. За його словами, бійці РДК та легіону "Свобода Росії" можуть це забезпечити.

Охочих (евакуюватися – 24 Канал) дуже велика кількість. Вони можуть звернутися безпосередньо до бійців РБК чи легіону, або написати у соцмережах – ми їх постійно моніторимо. Ми будемо забезпечувати перевезення людей. Така можливість зберігається, зробити це можливо, але кількість людей велика

– розповів "Фортуна".

Окремо він підкреслив, що людям гарантуватимуть безпеку, якщо вони звернуться до російських добровольців.

Добровольці запропонували гуманітарний коридор в Україну

У суботу 3 червня російські війська обстрілювали населені пункти Шебєкіно, Нова Таволжанка, Муром та інші. У легіоні "Свобода Росії" заявили, що вони б'ють по своїх містах, просто щоб вигнати звідти російських добровольців, які хочуть навести лад в країні.

У легіоні врахували, яку небезпеку для цивільного населення становлять постійні обстріли, а тому запропонували гуманітарний коридор в Україну. Безумовно, попередньо погодивши це з Україною.

"З огляду на загрозу для цивільного населення ми погодили з українським командуванням відкрити гуманітарні коридори для білгородців, які страждають від обстрілів армії режиму. Тому всіх кому потрібна допомога за добровільною згодою можуть бути евакуйовані вглиб України для надання притулку та всіх необхідних базових потреб", – мовиться в повідомленні.