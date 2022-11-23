Евакуація через Росію: чи загрожує щось українцям, які виїхали до країни-агресора

Багатьом українцям довелося евакуюватися до Росії, щоб втекти з окупованих територій і вже потім поїхати до інших країн. Це був єдиний шанс зберегти своє життя. Зараз постає питання, чи не буде проблем при поверненні додому у тих українців, які перетинали кордон з країною-агресоркою під час війни.

Сайт 24 каналу розповідає, чому люди виїжджали до третіх країн через Росію та чи варто їм турбуватися про це під час перетину українського кордону.

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Через повномасштабне вторгнення Росії до України близько 14 мільйонів наших громадян були змушені покинути свої оселі. Про це заявляв верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, виступаючи зі зверненням в Раді Безпеки ООН 2 листопада.

Так, станом на початок листопада понад 6,2 мільйона українців були внутрішньо переміщеними особами, а за кордон виїхало 7,7 мільйона наших громадян. До Росії ж поїхали понад 2,8 мільйона людей.

Зрозуміло, що багато українців з окупованих районів країни опинилися у ситуації, коли їм довелося евакуюватися до Росії, а вже звідти їхати до Євросоюзу. Ці люди просто не мали вибору, адже російська армія доволі часто не пропускала їх на підконтрольні Україні території.

"З Маріуполя нас з дітьми евакуювали насильно"

Катерина з Маріуполя розповіла нам, що їй довелося об’їздити всю Росію для того, аби евакуюватися з міста та виїхати до Європи. Вона згадує, що жити було страшно і неможливо: без зв'язку, світла, газу, води.

Ви, я думаю, знаєте долю нашого міста. Виїхала я 10 квітня, нас насильно вивозили російські військові, у нас не було вибору. Я була з двома дітьми: 5 і 9 років. А навколо було багато інших людей, які теж не хотіли покидати Маріуполь, адже ми в ньому народилися і там хотілося б залишитись,

– каже Катерина.

Вона додає, що можливості виїхати у підконтрольні Україні райони не було, інакше вона з дітьми поїхала б. Але ніхто нікого й нікуди не пропускав на блокпостах. Тому сім’я потрапила до Мангуша – тимчасово окупованого селища у Донецькій області. Але там не було навіть місця для того, аби переночувати, і не було їжі, щоб нагодувати дітей.

За деякий час сім'ї вдалося виїхати звідти й повернутися до Маріуполя. Це було складно, адже на автобус вони чекали майже добу.



З Маріуполя багато хто не мав змоги евакуюватися на підконтрольні Україні території / Фото Укрінформу

У той час Маріуполь вже став містом мертвих. Жодних умов для нормального життя там не залишилося. Я виїхала звідти, куди й хотіла (зараз Катерина у Європі, – 24 канал). Але нам довелося об'їхати всю Росію починаючи з Таганрогу й закінчуючи Москвою. Мої діти вперше взагалі в такій "подорожі" були, вони просто падали з ніг, на блокпостах ми стояли по 11 годин. Але кордон з Європою перетнули без проблем,

– ділиться Катерина.

Жінка каже, що у Маріуполі у неї було багато знайомих і близьких людей, але у багатьох зараз змінився світогляд і дехто, піддаючись ворожій пропаганді, став підтримувати Росію. Сама Катерина продовжує підтримувати Україну.

Звичайно ж я переживаю за те, як зможу потрапити на батьківщину, або про те, чи може щось статися,

– каже Катерина.

Жодних проблем не буде: що кажуть у ДПСУ про повернення громадян

У Державній прикордонній службі України нас запевнили, що розуміють, з якими труднощами довелося зіткнутися українцям через війну. Тому жодних проблем під час повернення додому в людей, які перетинали кордон з Росією, не буде.

Ми розуміємо, що багато українців перетнули кордон на тих ділянках, де, фактично, територія була окупована ворогом. Для цих громадян не виникне труднощів при поверненні додому, коли вони потраплять на українську ділянку кордону, де прикордонники контролюють ситуацію,

– сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він порадив громадянам України, які опинилися за кордоном: за можливості оформляти собі посвідки на повернення в дипломатичних установах України за кордоном.

посвідчення особи на повернення в Україну – це документ, який посвідчує особу, підтверджує громадянство України й дає право на в’їзд в Україну. Він оформлюється і видається посольствами й консульствами України. Таку посвідку можуть оформити українці, які втратили документ, що посвідчує їх особу, за кордоном або якщо цей документ із певних причин став недійсним. Вартість оформлення посвідки становить 30 доларів або 28 євро.

Андрій Демченко пояснив, що українцям для того, аби потрапити на українську ділянку кордону, потрібно пройти контроль суміжних країн. І мова не про Білорусь чи Росію, а про європейські країни. Тому, аби не виникало труднощів за кордоном з документами, треба звернутися до дипустанов і зробити собі посвідку на повернення.

Звісно, якщо громадяни України навіть не маючи цих посвідок, але маючи на руках якісь інші документи, прибудуть в українські пункти пропуску, то прикордонники забезпечать їм оформлення відповідно до чинного законодавства. Треба розуміти, якщо громадяни прибудуть без документів, то треба буде все ж провести ідентифікацію особи, на яку потрібен деякий час,

– додав Демченко.



У ДПСУ радять оформлювати посвідки на повернення в Україну / "Слово і діло"

Що кажуть юристи

Ігор Чудовський, керуючий партнер Адвокатського об’єднання "Чудовський та партнери", зазначив, що українці, які виїхали з України під час бойових дій через Росію та Білорусь, при поверненні на батьківщину не будуть мати ніяких проблем з законом.

Так, Конституція України гарантує право своїм громадянам право на перетинання кордону у будь-який спосіб та за відсутності документів. До початку війни українці, які перебували на території ОРДЛО, повинні були виїжджати на територію України з непідконтрольних територій через встановлені постановою Кабміну пункти пропусків.

Якщо громадяни порушували цю норму, то посадові особи ДПСУ мали право притягнути таких осіб до кримінальної відповідальності, а ввезений у такий спосіб комерційний транспорт підлягав конфіскації та 100% штрафу згідно з вартістю автомобіля. Але на практиці суди ставали на сторону громадян, враховуючи те, що останні діяли в разі крайньої потреби – наприклад, коли на лінії розмежування з так званою "ЛНР" пунктів пропуску автомобільного транспорту не було,

– додав Чудовський.

Але експерт наголошує, що ті, хто співпрацював з окупантами, при поверненні в Україну можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за колабораціонізм.

Анна Даніель, адвокат, кандидат юридичних наук, керуюча Адвокатського бюро "Анни Даніель", говорить, що українське посольство та консульства в Росії з початком вторгнення не працюють.

Переселенці, які рятувалися від війни через територію Росії, дійсно їхали до країн ЄС, дехто повертався назад до України. Остаточне рішення про перетин кордону ухвалюють співробітники Держприкордонслужби, бо кожен випадок – індивідуальний і потребує ретельної перевірки,

– пояснює Даніель.

Так, згідно з роз’ясненнями ДПСУ, всі громадяни, які документально доведуть свою належність до громадянства України, зможуть безперешкодно повернутися додому. Якщо ж є хвилювання, і, наприклад, відсутні документи, що підтверджують громадянство України, або якщо виникла необхідність перевірки факту перебування таких осіб у громадянстві України, особа, яка перебуває за кордоном, може звернутися із заявою про перевірку належності до громадянства України.

Після завершення перевірки та отримання відповіді від органів міграційної служби України заявнику видається відповідна довідка. На кордоні, під час в’їзду на територію України, її можна буде пред’явити працівнику Держприкордонслужби,

– підсумувала Даніель.

Тож бачимо, що жодних проблем з поверненням додому в українців, які були вимушені евакуюватися через Росію – виникнути не повинно. Адже всім зрозуміло, що багато хто просто не мав вибору й був вимушений йти на поїздку до Росії, аби зберегти власне життя та життя сім’ї.