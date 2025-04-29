У Дніпропетровській області оголосили примусову евакуацію з 7 прифронтових сіл

У Дніпропетровській області запровадили примусову евакуацію з прифронтових територій Синельниківщини. Йдеться про 4 села Межівської та 3 – Новопавлівської громади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Зверніть увагу Росіяни рвуться на кордон Дніпропетровщини, Запоріжжя та Донеччини, – Сили оборони

Примусова евакуація на Дніпропетровщині

Голова ОВА запровадив примусову евакуацію з 7 сіл, – чотирьох у Межівській громаді і трьох – у Новопавлівській. Лисак наголосив, що добровільно виїхати з цих населених пунктів жителям пропонували кілька місяців. Чимало людей усе ж таки зважилися.

У безпечніше місце вже вивезли майже 400 дітей. Однак, ще 26 хлопців та дівчат досі залишалися. Їхні сім'ї до останнього сподівалися, що минеться. зауважив посадовець.

Дехто з них – переселенці, які вже пережили втрату дому і тільки почали будувати нове життя. Проте росіяни спрямовують на людей КАБи та дрони. Тому рішення було неминучим. Залишити небезпечні місця тепер мають діти з батьками, рідними чи законними представниками,

– заявив очільник ОВА.

Також додав, аби скоординувати процес, зібрали обласну евакокомісію. Долучилися ДСНС, поліція, гуманітарні організації, медики, військові й очільники районів. Благодійники допомагатимуть з транспортуванням.

Лисак запевнив, що є варіанти щодо розселення. Люди самі обиратимуть, облаштуватися у Дніпропетровській області чи в іншій. Вони отримають всі соцвиплати. Примусова евакуація триватиме місяць.

На Дніпропетровщині проводять примусову евакуацію / Інфографіка облради

Голова обласної ради Микола Лукашук констатував, що у зв'язку з військовими діями в області посилилася внутрішня міграція з прифронтових громад.

Посадовець зазначив, що зараз у Новопавлівці залишилося близько 100 мешканців, серед яких – 2 дітей. До повномасштабного вторгнення там проживали близько 3,5 тисячі людей.

Наразі на території Дніпропетровської області російських окупаційних військ немає. Сили оборони належним чином захищають наш регіон,

– підкреслив Лукашук.

Також запевнив, що влада робить усе, аби громади були готові приймати людей, надавати необхідні послуги вчасно та якісно.

За словами голови, на найближчій сесії облради планують внести зміни до програми підтримки ВПО й інших обласних програм для надання допомоги людям і реагування на всі виклики війни.