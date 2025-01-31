Чи оголошена евакуація у Дніпропетровській області: в ОВА пояснили, що відбувається

Росіяни вже впритул наблизилися до кордону Дніпропетровської області. Влада відповіла, чи справді зараз у деяких регіонах оголошена примусова евакуація і люди мають покидати домівки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Яка зараз ситуація на Дніпропетровщини на тлі наближення росіян

Сергій Лисак наголосив, що зараз на Дніпропетровщині обовʼязкова евакуація не оголошена в жодній громаді. Проте військова адміністрація разом з місцевим самоврядуванням пропонує допомогу з виїздом людям, які бажають зробити це добровільно.

Очільник ОВА зазначив, що в області є прихистки, вільні місця і транспорт. Знайти потрібні контакти можна за посиланням.

Або просто зверніться до голів ваших громад! Вони знають алгоритм і допоможуть. Ми – в комунікації,

– вказав посадовець.

Водночас Лисак звернув увагу на деяких "блогерів" з-поміж посадовців, яким байдуже, на чому піднімати свої рейтинги. "Краще більше реальних справ! Ставайте поряд і підтримуйте, а не хайпуйте за межами країни. Від будь-якої допомоги не відмовимося", – написав він.

Зауважимо, що днем раніше глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук заявив, що кожен день війни пов'язаний з небезпекою. Він написав, що якщо у людей є можливість виїхати з прифронтових територій, то варто зробити це заздалегідь.