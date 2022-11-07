"Евакуація" на Херсонщині: Подоляк розкрив задуми окупантів

Окупанти на Херсонщині оголосили про так звану "евакуацію". Однак в першу чергу вона стосується фактично тих росіян, які після окупації регіону приїхали туди.

Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, росіяни, які заїхали на Херсонщину, втікають на лівий берег регіону, аби мати можливість втекти, коли ЗСУ деокупують Херсон.

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Кримський сценарій не спрацював

Михайло Подоляк відзначив, що після окупації Криму у 2014 році на півострів заїхали щонайменше 800 тисяч росіян. Радник голови ОП підкреслив, що ці люди на тимчасово окупованому півострові захопили там чуже майно.

Така ж ситуація була в перші місяці війни і в Херсоні. Колаборанти, члени окупаційних адміністрацій та росіяни, які приїхали в окуповане місто, також думали, що там буде все так само як і в Криму.

"Евакуація" відбулася саме з цією категорією населення. Вони перебралися до Генічеська, вони перебралися, скажімо так, поближче до Криму, для того, аби, якщо що, швиденько втекти, якщо така можливість звісно буде,

– наголосив Подоляк.

Водночас з території тимчасово окупованого Криму на Херсонщину прибувають мобілізовані для підсилення окупаційних військ. Однак кількість живої сили росіян на Херсонщині зараз точно сказати не можна, адже постійно тривають переміщення.

Примітивна гра росіян

За словами Михайла Подоляка, дії росіян на Херсонщині та нагнітання ситуації довкола регіону, спрямовані на те, аби показати світу, що нібито російська армія стримала наступ українських військ під Херсоном. Однак водночас наші захисники та захисниці ефективно просуваються на різних напрямках фронту.

Радник голови ОП підкреслив, що своїми діями Росія хоче змусили західних партнерів України підштовхнути нашу крану до переговорів, однак, що важливо, не мирних перемовин, а домовленостей про тимчасове перемир'я.

"Евакуація" на Херсонщині: що відомо

У жовтні російські ЗМІ, які називають себе опозиційними, повідомили, що Москва просуває ідею переговорів виключно для того, аби досягти припинення вогню на фронті й використати це для підготовки до нового наступу в лютому – березні 2023 року.

Колаборанти на Херсонщині оголосили так звану евакуацію через нібито загрозу з боку Збройних Сил. Українська влада назвала дії росіян депортацією українців. Водночас такі дії українська сторона сприйняла скептично. За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, окупанти не планують без боїв здавати місто.

Окупанти перевозять на лівий берег Херсонщини не тільки українців та своїх посіпак, але й вивозять з Херсона цінні речі. Мовляв, це нібито тимчасово.

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