Україна починає евакуацію з деокупованих територій Півдня: держава покриє витрати

На Півдні почалась добровільна евакуація людей зі звільнених від окупантів районів. Держава бере на себе усі витрати щодо дороги та проживання.

Кожен житель звільнених територій може, за бажанням, виїхати у безпечні райони. Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає 24 канал.

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Держава покриє витрати

Верещук зазначила, що держава покриє витрати, необхідні для евакуації. Гроші для цього є. Мовиться, про забезпечення:

дороги,

проживання,

медичної допомоги тощо.

Деякі жителі Херсона вже заявили, що хочуть евакуюватись. Мовиться про вразливі категорії громадян, які не можуть себе забезпечити.

Складають списки охочих евакуюватись

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що в деокупованих населених пунктах області складають списки охочих евакуюватись. У Миколаєві створили транзитний пункт, де люди можуть перебувати протягом тижня до виїзду. Звідти їх відправляють у різні регіони України.

Міністерка додала, що влада повинна запропонувати кожному виїхати через Миколаїв чи Кривий Ріг у західні області.

У нас на це є кошти, є розуміння і найголовніше – досвід. Тому що ми вже це робили на Харківщині та Донеччині,

– запевнила Верещук.

Жителям радять поки не повертатись додому

Окупанти обстрілюють звільнені території Херсонщини ледь не кожен день. Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону закликав людей, які виїхали, поки не повертатись. Наразі зарано, оскільки є "прильоти" та багато замінованих територій.

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