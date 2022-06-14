Евакуація із сіл Чернігівщини через ракетний удар: чи повернулися люди

Російські військові 13 червня завдали ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. Через це влада оголосила евакуацію мешканців сусідніх сіл. Чи повернулися вже люди до своїх домівок – читайте у статті.

Що відомо про обстріл 13 червня

Детальніше про евакуацію на Чернігівщині розповів 24 каналу кореспондент Олексій Маслов. За його словами, офіційно повідомили про влучання трьох ворожих ракет у Прилуцькому районі.

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Олексій каже, що один з ударів був по важливому об’єкту. На щастя, жертв серед військових чи цивільних немає. Але сталися пожежі через детонацію боєприпасів.

Тому людей евакуювали заради безпеки. Зокрема, частково евакуювали мешканців чотирьох сіл поблизу Прилук:

Заїзд,

Петрівське,

Тихе,

Сухоставець.

Зранку 14 червня люди мають повертатися. Наразі всі пожежі загасили, небезпеки для мешканців немає.

Зауважимо, близько 13:30 повідомили про звуки вибухів у Чернігівській області. У той час в регіоні була оголошена повітряна тривога. За кілька хвилин інформацію підтвердив голова ОВА В'ячеслав Чаус.

Як часто страждає Чернігівщина від обстрілів

За словами Олексія, практично щодня з мінометів ворог обстрілює прикордонні райони, які розташовані вздовж кордонів з Росією. Зазвичай, від цього не страждає цивільна інфраструктура.

Це, ймовірно, робиться з метою відволікати частину ЗСУ від інших територій, зокрема Півдня та Сходу України. Також це можуть бути провокації та залякування місцевих жителів.

Олексій Маслов про ситуація на Чернігівщині:



До слова, російські військові зберігають активність поблизу українського кордону у Сумській та Чернігівській областях. Ворог наразі не планує наступальних дій, але активно обстрілює мирні міста – застосовує артилерію, міномети та навіть авіацію.

Так, окупанти 3 червня здійснили масований обстріл прикордонних територій України на межі між Чернігівською та Сумською областями. Ворог обстрілював Україну РСЗВ та мінометами калібру 120 мм. Загалом з території Росії прилетіло не менше сотні ворожих ракет та мін.

Водночас нещодавно в американському виданні Washington Post заявили, що Росія знову почала нарощувати війська та техніку поблизу кордону з Чернігівської та Сумської областями.

Однак українські військові наголошують, що ситуація контрольована. ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій.