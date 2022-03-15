Евакуація із Сум: перша колона вже вирушила

Евакуація мирних жителів з Сум розпочалася. Перша колона з евакуйованими вже вирушила.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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Що треба знати про "зелені коридори"

Час "режиму тиші" на маршрутах "зелених коридорів" з 9:00 до 21:00. Час виїзду із Сум – 19:30.

В евакуаційні автобуси сідають: жінки, діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю. Пріоритет у посадці надають вагітним жінкам, жінкам з дітьми, людям з інвалідністю та людям похилого віку.

Крім того, в евакуаційні автобуси дозволяють сідати людям з домашніми улюбленцями.

При цьому чоловіків, крім як за кермом легкових авто бути не може.

З Сум вирушила перша колона з евакуйованими / Фото з телеграму Кирила Тимошенко



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