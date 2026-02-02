У КМДА відповіли, чи планується евакуація населення зі столиці

Російські обстріли енергетичної інфраструктури спричинили подекуди критичну ситуацію з опаленням, водопостачанням та світлом у Києві. Так, почала з'являтися інформація про нібито підготовку до евакуації зі столиці.

Ситуацію стосовно цього пояснили в коментарі для hromadske. У КМДА після опрацювання даних від Департаменту житлово-комунальної інфраструктури сказали, чи дійсно можлива евакуація з Києва.

Чи будуть проводити евакуацію зі столиці?

Як зазначає місцева влада, наразі питання евакуації мешканців Києва не розглядається. Водночас міські служби окремо опікуються людьми, які через стан здоров'я або інші обставини не здатні самостійно про себе подбати.

Панічні настрої серед населення стосовно евакуації посилилися, зокрема, через інтерв'ю очільника Деснянської районної держадміністрації Максима Бахматова. У КМДА пояснили, що соціальні працівники надають підтримку тим, хто її потребує: допомагають з тимчасовим переселенням, організовують гаряче харчування, забезпечують догляд та необхідні медикаменти.

У міській адміністрації також закликали киян повідомляти районні держадміністрації або Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА про осіб, яким може знадобитися така допомога.

Усі дії міської влади спрямовані на забезпечення безперервної роботи критичної інфраструктури та надання базових послуг населенню навіть у разі екстрених або стабілізаційних відключень. Для цього в місті забезпечено резервне живлення об'єктів теплопостачання, водопостачання та водовідведення, де це технічно можливо,

– підкреслили в КМДА.

Зазначимо, що в деяких районах Києва досі напруженою є ситуація з теплопостачанням. Коментуючи цю проблему, народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, що всі київські теплоелектроцентралі таки можна відновити, однак Україна наразі не має достатньо ресурсів для цього.

Яка ситуація у столиці?