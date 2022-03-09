Евакуація людей з Ізюма зірвана: весь день тривають обстріли

Російські окупанти здійснюють терор українського народу, який, за словами пропаганди, "їхали визволяти". Путінська орда зірвала евакуацію людей з Ізюма на Харкіщвині.

Евакуювали близько 250 осіб

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов констатував фактичний зрив евакуації людей з Ізюма. Російська сторона не дотрималася домовленостей і цілий день здійснює обстріли.

Варте уваги Із Сум виїхало 25 автобусів, в яких евакуюється близько тисячі людей

Синєгубов повідомив, що десятки автобусів, які виїхали за жителями, не потрапили до міста. За попередніми даними, понад 5 тисяч людей потребують евакуації.

Місто знищене. У людей немає їжі, води та тепла. Синєгубов заявив, що через обстріли до Ізюма не потрапив гуманітарний конвой.

Також в Ізюмі не працює мобільний зв'язок, інтернет, радіо/ТБ. Через це місцева влада їздила по сховищах, аби сповістити людей про евакуацію.

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