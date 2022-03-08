Евакуація людей з Сум: голова ОВА розповів про кінцеві терміни

З Сум триває евакуація місцевого населення. За словами голови ОВА, люди покидають місто, як власним транспортом, так і автобусами. Колона вирушила у напрямку міста Ромни.

Як розповів Дмитро Живицький, у першій колоні – студенти з понад 50 країн світу. Автобуси, як і приватні автомобілі їдуть в супроводі машин Червоного Хреста.

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Живицький назвав кінцевий час виїзду з Сум

Запам'ятайте: кінцевий час виїзду з міста Суми – це 19:30. Щоб не було проблем, зауважень і негативу, після 19:30 блокпост закривається і виїхати буде неможливо,

– зазначив Живицький.

За словами голови ОВА, режим тиші погоджено до 21:00. До цього часу вже потрібно покинути Сумську область.

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