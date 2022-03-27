Евакуація маріупольців: у Бердянську діють безкоштовне дозаправлення та гуманітарні штаби
З тимчасово оточеного окупантами Маріуполя продовжують виїжджати люди на приватних автівках. Для них у Бердянську працюють безкоштовне дозаправлення та гуманітарні штаби.
Загалом 27 березня спрацювали 2 гуманітарні коридори з Донецької та Луганської областей. Евакуювати вдалося 1100 людей. Про це розповіла міністерка з питань з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє 24 канал.
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У Бердянську працюють гуманітарні штаби для маріупольців
За словами Верещук, з Маріуполя до Запоріжжя 27 березня на власних автівках доїхали 586 людей.
Також 15 автобусів сьогодні доїхали до блокпоста на в'їзді до міста Бердянськ і завтра мають бути подані до місця зборів для евакуації – вулиця Мелітопольське шосе, 27, біля міського спорткомплексу,
– додала міністерка.
Верещук нагадала, що у Бердянську на вулиці Мелітопольське шосе, 87б для маріупольців працює безкоштовне дозаправлення. Також у місті діють гуманітарні штаби. Їхні контакти:
- 3-62-76,
- 3-52-52,
- 097-551-59-17,
- 050-439-75-29
"Завтра ми плануємо продовжити роботу на маріупольському напрямку та запустити коридори до Сумської області. Продовжуємо працювати над домовленостями для відкриття додаткових напрямків гуманітарних коридорів", – підсумувала Верещук.
Дивіться брифінг Ірини Верещук: