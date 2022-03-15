Евакуація з Маріуполя та Ізюма буде завтра, але з Київської області – не буде, – Верещук

Евакуація з Маріуполя та міста Ізюм відбуватиметься упродовж середи, 16 березня. Але – через комендантську годину евакуації з Київської області не буде.

Про це під час щоденного брифінгу розповіла перша віцепрем'єрка українського уряду Ірина Верещук, повідомляє 24 канал. За словами урядовиці, гуманітарний конвой для Маріуполя росіяни 15 березня продовжували блокувати.

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Брифінг Верещук: важлива інформація щодо евакуації з Маріуполя та Київщини

За словами глави міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, у середу, 16 березня:

Влада "планує продовжити роботу гуманітарного коридору для мирного населення Маріуполя" у Донецькій області.

Також повинні розпочати евакуацію з міста Ізюм Харківської області.

У зв'язку із введенням цілодобового комендантського часу евакуація у Київській області завтра, на жаль, проводитися не буде,

– водночас повідомила Верещук.

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Окупанти не пускають туди гуманітарні конвої, продовжують обстрілювати місто, де заблоковані сотні тисяч людей.

З хороших новин – звідти випускають бодай легкові автомобілі.

15 березня з Маріуполя гуманітарним коридором для приватного транспорту виїхали майже 20 тисяч людей.

Прибувають люди у Запоріжжя, там організовані два пункти зустрічі.

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у столиці України запровадили комендантський час з 20 години 15 березня до 7 ранку 17 березня.