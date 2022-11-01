Дитина три тижні просиділа на морозі, без теплих речей, без світла, – переселенка з Маріуполя

Після окупації Маріуполя Анна зі своїми двома доньками та матір'ю приїхали до Львова. Цинічні фрази росіян, евакуація зі знищеного міста та сльози радості на першому українському блокпості.

Про це та багато іншого Анна розповіла у межах проєкту СВОЇ. Якою була дорога з Маріуполя, читайте далі.

Повна версія інтерв'ю "Втішало одне – якщо прилетить – ми помремо всі разом": щемлива історія Анни з Маріуполя

"Мені було фізично зле. Бо воно тут ходить, як господарі", – Анна про російських загарбників.

Як жінка вибиралася з міста та що їй казали окупанти

Анна розповіла, що вони з сім'єю сиділи уп'ятьох на задньому сидінні маленької машини, коли евакуйовувалися з міста. Жінка зізнається, що її страшенно дратувала ввічливість загарбників.

Вони перевіряли документи лише у водія та говорили: "Харашо вам даєхать". Ще один окупант, побачивши, що менша донька Анни сиділа в майці, наголосив жінці, що "рєбьонок у вас прастудітся".

Така цинічна "турбота" бісила жінку. Вона їхала зі зруйнованого росіянами міста, де на власні очі бачила всю суть "русскава міра".

Дитина три тижні просиділа на морозі, без теплих речей, без світла, без усіх належних умов. А тут він мені буде розказувати, що краще для моєї дитини,

– обурюється Анна.

Мешканка Маріуполя розповіла, що коли вони з родиною побачили перший український блокпост, то всі плакали. Вони усвідомили, що їм нарешті вдалося вирватися з-під російської окупації.

Зверніть увагу Влучило за 10 метрів від лікарні, де лежала, – сммниця 24 каналу Яна про виїзд з Сєвєродонецька

На що окупанти перетворили Маріуполь

Дмитро Лубінець, що є уповноваженим Верховної Ради з прав людини, сказав, що російська армія перетворила Маріуполь на "місто безіменних могил". Нагадаємо, що місто-герой перебуває під ворожою окупацією з перших днів війни.

Нагадаємо, що місто-герой перебуває під ворожою окупацією з перших днів війни. Всю свою жорстокість і ницість загарбники продемонстрували в Маріуполі. Вони повністю знищили місто.

Лубінець опублікував моторошні кадри з масового поховання на Старокримському цвинтарі. Найгірше те, що братська могила продовжує збільшуватися.

На могилах жертв російської тиранії немає навіть імен, лише номери. Невідомо навіть, скільки людей поховано в одній ямі.

До теми – Радник мера Маріуполя розповів, що зараз відбувається в місті: дивіться відео