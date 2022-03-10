Евакуація з околиць Києва продовжиться й завтра, – КМДА

Наразі на Київщині триває евакуація – вивозять людей з Бучі, Ірпеня та Гостомеля. Завтра евакуацію планують продовжити.

Про це в ефірі 24 каналу розповів перший заступник мера Києва Микола Поворозник. За його словами, про евакуацію у гарячих точках повідомлять через місцеву владу, як тільки можливо.

Зверніть увагу Максимально заберемо людей, – заступник Кличка про евакуацію з околиць Києва

Маршрути погоджуються обома сторонами, – Поворозник

Заступник мера Києва повідомив, що 9 березня евакуаційні автобуси не змогли доїхати до Бородянки. Дорога перегороджена блокпостами. За тими маршрутами, які були узгоджені з іншою стороною, немає можливості проїхати.

Сподіваюся, ми до кінця дня заберемо якусь частину людей з Гостомеля. Завтра (11 березня – 24 канал) будемо намагатися знову ж таки повторювати всі ці маршрути,

– заявив Микола Поворозник.

Маршрути погоджуються обома сторонами, автобуси не мають права відхилятися від тих маршрутів, якими вони їздять, зазначив перший заступник мера Києва.

Поворозник про ситуацію в Києві: дивіться відео

У КМДА зазначили, що Київ продовжує максимально допомагати області з евакуацією Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Бородянки та інших сіл і містечок, які розташовані у відповідному напрямку.



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