Евакуація з околиць Києва продовжиться й завтра, – КМДА
Наразі на Київщині триває евакуація – вивозять людей з Бучі, Ірпеня та Гостомеля. Завтра евакуацію планують продовжити.
Про це в ефірі 24 каналу розповів перший заступник мера Києва Микола Поворозник. За його словами, про евакуацію у гарячих точках повідомлять через місцеву владу, як тільки можливо.
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Маршрути погоджуються обома сторонами, – Поворозник
Заступник мера Києва повідомив, що 9 березня евакуаційні автобуси не змогли доїхати до Бородянки. Дорога перегороджена блокпостами. За тими маршрутами, які були узгоджені з іншою стороною, немає можливості проїхати.
Сподіваюся, ми до кінця дня заберемо якусь частину людей з Гостомеля. Завтра (11 березня – 24 канал) будемо намагатися знову ж таки повторювати всі ці маршрути,
– заявив Микола Поворозник.
Маршрути погоджуються обома сторонами, автобуси не мають права відхилятися від тих маршрутів, якими вони їздять, зазначив перший заступник мера Києва.
Поворозник про ситуацію в Києві: дивіться відео
У КМДА зазначили, що Київ продовжує максимально допомагати області з евакуацією Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Бородянки та інших сіл і містечок, які розташовані у відповідному напрямку.
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