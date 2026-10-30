"Гуманітарна допомога – на місці, люди – в дорозі": Лубінець показав перебіг операції в Олешках

На Херсонщині 30 жовтня відбувається етап гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках. Автобуси з охочими виїхати вирушили як в Україну, так і в Росію під наглядом омбудсманів двох країн.

Як повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, вантажі з гуманітарною допомогою доставили до пункту призначення.

Що відбувається в Олешках?

Він також оприлюднив спільні відеокадри з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою з місця події.

Лубінець та Лантратова проводять гуманітарну місію в Олешках: дивіться відео

Лубінець додав, що перебуває поруч із колоною евакуйованих цивільних.

Гуманітарна допомога – на місці. Люди – в дорозі. Я спільно з ними: окремі автобуси прямують в Україну, окремі – на територію РФ,

– розповів він.

Окремо український омбудсман висловив подяку Силам оборони України за неухильне дотримання режиму тиші задля безпеки гуманітарного коридору.

Реалізується ця гуманітарна операція за посередництва першої леді США Меланії Трамп, за що їй Лубінець висловив вдячність.

Додамо, за інформацією першої леді США Меланії Трамп, загалом на виїзд із тимчасово окупованих Олешок погодилися 750 містян. Для проведення евакуації залучили 25 автобусів, карети швидкої допомоги та пів сотні медиків.

Нагадаємо, локальний режим тиші діє з 03:00 27 жовтня і триватиме до вечора 1 листопада. Гуманітарна місія в Олешках передбачала тимчасове припинення вогню, доставку гуманітарного вантажу та евакуацію охочих.