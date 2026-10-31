Першими до України прибули врятовані з окупованих Олешок тварини

31 жовтня завершилася евакуація жителів окупованих Олешок до України. Разом з людьми врятували й їхніх домашніх улюбленців. Тварин доставили на підконтрольну територію окремим транспортом.

Як відбувалася евакуація тварин з Олешок, розповідає 24 Канал.

Що відомо про порятунок тварин з Олешок?

Тварин привезли у вантажівці і на кордоні одразу перенесли в інший транспорт.

Тварини з Олешок прибули в Україну / Фото 24 Каналу

Вантажівка з врятованими тваринами прибула в Україну: дивіться відео

Песиків доставили в Україну: дивіться відео

Серед врятованих з Олешок є і кішки: дивіться відео

Собаку переносять з однієї вантажівку в іншу: дивіться відео

Для евакуйованих тварин підготували провізію / Фото 24 Каналу

В Україні підготувалися до прибуття врятованих тварин / Фото 24 Каналу

Як проходила евакуація жителів Олешок?

Останній, четвертий літак із жителями міста приземлився в білоруському Гомелі вранці 31 жовтня. Після цього людей автобусами доправили до України.

Для проведення операції сторони домовилися про тимчасовий режим тиші на Херсонському напрямку. Завдяки цьому вдалося розмінувати дороги до міста, доставити гуманітарну допомогу та вивезти цивільних, які потребували порятунку.

Серед евакуйованих – люди різного віку. Найстаршій людині 94 роки, а наймолодшій – трохи більше року. Одна з жінок уже наступного дня після евакуації святкуватиме 49-річчя.

Деякі родини роками чекали на можливість виїхати з окупації. Зокрема, вдалося врятувати сім'ю, яка жила у пошкодженому обстрілами будинку. Батько через стан здоров'я не міг самостійно спуститися з восьмого поверху, а сходи були зруйновані. Родина фактично опинилася в пастці без належного доступу до їжі та води.