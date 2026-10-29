"Через Росію та Білорусь": як вивозитимуть жителів окупованих Олешок

Україна готує гуманітарну місію для евакуації мешканців тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Для порятунку людей довелося домовлятися про незвичний маршрут, а сам омбудсман Дмитро Лубінець вирушив до району проведення операції.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як евакуюватимуть людей з Олешок?

Згідно з домовленостями української та російської сторін, евакуація мешканців окупованих Олешок має відбутися через територію Росії та Білорусі до України.

Раніше американський телеканал Fox News оприлюднив документ за підписом російської уповноваженої з прав людини Лантратової, у якому описано можливий маршрут евакуації.

Зокрема, мешканців Олешок, які погодяться виїхати до України, планують спочатку доправити до аеропорту Анапи у Краснодарському краї Росії. Звідти українську делегацію та евакуйованих мають перевезти військово-транспортним літаком до білоруського Гомеля.

За оприлюдненою інформацією, цей етап евакуації може відбутися в суботу, 31 жовтня. Однак остаточного підтвердження дати наразі немає.

В Офісі омбудсмана наголосили, що відповідний документ не є військовою чи політичною угодою. Йдеться виключно про гуманітарну місію, мета якої — врятувати людей.

Що розповів Лубінець про гуманітарну місію?

Дмитро Лубінець повідомив, що продовжує шлях до Олешок, і прокоментував повідомлення про своє перебування на території Росії.

Я їду туди, щоб особисто бути на місці й бачити, що відбувається. Інформувати вас про перебіг місії,

– зазначив омбудсман.

Він закликав не робити передчасних висновків, оскільки організація гуманітарної місії потребувала тривалих і складних переговорів.

Коли йдеться про людські життя, на першому місці мають бути порятунок людей і конкретний результат, а не політичні оцінки. Тимчасово окуповані території – це територія України. Гуманітарна місія не повинна ставати заручницею інформаційних маніпуляцій,

– підкреслили у відомстві.

В Офісі омбудсмана також назвали ситуацію навколо Олешок безпрецедентною та подякували першій леді США Меланії Трамп за сприяння й координацію гуманітарної місії.

Там закликали утриматися від спекуляцій навколо переговорів, доки евакуацію не буде завершено.

Раніше стало відомо, що під час гуманітарної місії з окупованих Олешок можуть вивезти тіла померлих, які місяцями зберігаються в підвалі місцевої лікарні. За даними ЗМІ, там перебуває близько сотні тіл, а російські окупанти ускладнюють процедуру поховання.