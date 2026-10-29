"Через Росію та Білорусь": як вивозитимуть жителів окупованих Олешок
Україна готує гуманітарну місію для евакуації мешканців тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Для порятунку людей довелося домовлятися про незвичний маршрут, а сам омбудсман Дмитро Лубінець вирушив до району проведення операції.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Як евакуюватимуть людей з Олешок?
Згідно з домовленостями української та російської сторін, евакуація мешканців окупованих Олешок має відбутися через територію Росії та Білорусі до України.
Раніше американський телеканал Fox News оприлюднив документ за підписом російської уповноваженої з прав людини Лантратової, у якому описано можливий маршрут евакуації.
Зокрема, мешканців Олешок, які погодяться виїхати до України, планують спочатку доправити до аеропорту Анапи у Краснодарському краї Росії. Звідти українську делегацію та евакуйованих мають перевезти військово-транспортним літаком до білоруського Гомеля.
За оприлюдненою інформацією, цей етап евакуації може відбутися в суботу, 31 жовтня. Однак остаточного підтвердження дати наразі немає.
В Офісі омбудсмана наголосили, що відповідний документ не є військовою чи політичною угодою. Йдеться виключно про гуманітарну місію, мета якої — врятувати людей.
Що розповів Лубінець про гуманітарну місію?
Дмитро Лубінець повідомив, що продовжує шлях до Олешок, і прокоментував повідомлення про своє перебування на території Росії.
Я їду туди, щоб особисто бути на місці й бачити, що відбувається. Інформувати вас про перебіг місії,
– зазначив омбудсман.
Він закликав не робити передчасних висновків, оскільки організація гуманітарної місії потребувала тривалих і складних переговорів.
Коли йдеться про людські життя, на першому місці мають бути порятунок людей і конкретний результат, а не політичні оцінки. Тимчасово окуповані території – це територія України. Гуманітарна місія не повинна ставати заручницею інформаційних маніпуляцій,
– підкреслили у відомстві.
В Офісі омбудсмана також назвали ситуацію навколо Олешок безпрецедентною та подякували першій леді США Меланії Трамп за сприяння й координацію гуманітарної місії.
Там закликали утриматися від спекуляцій навколо переговорів, доки евакуацію не буде завершено.
Раніше стало відомо, що під час гуманітарної місії з окупованих Олешок можуть вивезти тіла померлих, які місяцями зберігаються в підвалі місцевої лікарні. За даними ЗМІ, там перебуває близько сотні тіл, а російські окупанти ускладнюють процедуру поховання.