Спершу до Криму або Росії: як вивозитимуть жителів Олешок під час перемир'я, – FT

Жителів окупованих Олешок на Херсонщині під час локального перемир'я евакуюватимуть через треті території. Повернення в Україну відбуватиметься лише транзитом через окупований Крим або Росію.

Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на обізнані джерела.

Гуманітарний коридор та міжнародне посередництво

Відповідний складний маршрут погодили для тих цивільних осіб, які погодяться покинути місто. Безпосереднього прямого коридору на підконтрольну уряду частину України окупаційна сторона не надала.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України триватиме до 22:59 1 листопада.

Він уточнив, що припинення вогню стартувало 27 жовтня о 03:00 за київським часом у межах ініціативи першої леді США Меланії Трамп із розблокування міста. Парламентар схарактеризував цю домовленість як "наймасштабнішу деескалацію від 2022 року".

Керівник Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що 27 жовтня в Олешках розпочалася гуманітарна місія.

У зоні її проведення оголосили двостороннє припинення вогню, а для координації процесу безпосередньо на місце вирушив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Український омбудсмен підтвердив, що гуманітарну місію проводять спільно з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Домовленостей вдалося досягти за посередництва та координації Меланії Трамп.

Застереження щодо пасток окупантів

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ТСН наголосив, що агресор намагатиметься спрямувати цивільних углиб підконтрольних йому територій. Глава держави припустив, що Росія "буде робити все, щоб розмінувати так, щоб ці люди пішли в бік Росії і залишались там".

Він також висловив переконання, що росіяни не готові "безумовно просто відпустити людей". Водночас Володимир Зеленський додав, що частина громадян у будь-якому разі зможе виїхати на територію, підконтрольну українській владі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше заявляв, що в захопленому місті опинилися заблокованими близько 1700 людей. Місцеві жителі тривалий час потерпають від гострого дефіциту ліків і харчів, не маючи жодного безпечного шляху для виїзду.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, режим тиші на визначених територіях Херсонщини розпочав діяти вночі 27 жовтня. Тоді військове командування закликало українців бути пильними й не поширювати неофіційну інформацію про маршрути руху евакуаційних колон.