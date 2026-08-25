Під Самаром на Дніпропетровщині відбувся "воєнний злочин", – ОВА

За даними місцевих ЗМІ, у вівторок, 25 серпня, у районі міста Самар пролунав гучний вибух, після якого спалахнула сильна пожежа. Після цього Самарівська районна державна адміністрація оголосила термінову евакуацію жителів Піщанської громади та Орлівщанського старостинського округу.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

Що відомо про ситуацію на Дніпропетровщині?

Росія вдень 25 серпня атакувала Самарівський район Дніпропетровщини. Станом на 19:59 відомо про 11 поранених. Також внаслідок вибуху загинула 1 людина.

Внаслідок російської атаки зруйновані 3 приватні будинки, ще 15 – пошкоджені.

У Піщанській громаді та Орлівщанському старостинського окрузі оголосили евакуацію.

У зв’язку з проведенням евакуації населення з небезпечної зони просимо мешканців зберігати спокій та чітко виконувати вказівки представників влади, поліції та рятувальників,

– заявили у Самарівській РДА.

Поліція та ДСНС Дніпропетровської області поки утримуються від розлогих коментарів. Поруч із Піщанською селищною радою розгорнули мобільний штаб поліції, пункт прийому заяв та пункт надання першої медичної допомоги.

Також у Самарівській районній держадміністрації закликали не поширювати неперевірену інформацію, чекати лише офіційних повідомлень та не наближатися до місця роботи екстрених служб.

Також місцева влада написала правила поведінки під час евакуації:

не наближатися до небезпечної території;

не перешкоджати роботі екстрених служб;

допомагати дітям, людям похилого віку та маломобільним громадянам;

взяти із собою документи, необхідні ліки та речі першої необхідності.

Нагадаємо, що у вівторок, 25 серпня, Росія атакувала житлові будинки у Краматорську 9 авіабомбами. Внаслідок удару є постраждалі, серед них – 2-місячна дівчинка.