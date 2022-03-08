Евакуація підприємств на Західну Україну: Гетманцев сказав, кому надаватимуть пріоритет

Кабмін запустив програму евакуації приватних підприємств з "гарячих" точок України у західні області. Пріоритет надаватимуть тим, хто виробляє товари першої необхідності.

Однак жодне підприємство не залишать поза увагою й усіх охочих переведуть на Західну Україну. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі 24 каналу.

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"Їх (підприємства – 24 канал) вже раді вітати керівники відповідних областей. Готують майданчики та потужності", – заявив депутат.

За словами Гетманцева, переміщення відбуватиметься коштом держави. Усю логістику влада бере на себе, аби тільки ті підприємства, які не працюють через війну, могли відновити роботу й через деякий час сплачувати податки до держбюджету.

Як можна подати заявку

Власник або менеджер підприємства, яке хоче працювати на Заході України, може заповнити анкету. Інший спосіб – безпосередньо звернутися до Мінекономіки та подати заявку.

Безперечно пріоритет надаватимуть тим підприємствам, які виробляють товари першої необхідності. Однак жодне не залишать поза увагою,

– наголосив Гетманцев.

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