Евакуація пораненого бійця у прямому ефірі: ЗМІ показали унікальні кадри з-під Торецька

Знімальна група "Українського свідка" зафіксувала, як мотопіхотний батальйон 1004 ОБрОО проводив евакуацію двох поранених та бійця, який провів кілька тяжких днів на позиціях. Усе це відбувалося у надзвичайно складних умовах.

Евакуація біля Торецька зараз надзвичайно складна. Адже дороги обстрілюються ворожою артелерією, зв'язок переривається через роботу РЕБів, а військові вимушені постійно змінювати маршрути, передає 24 Канал із посиланням на відео "Українського свідка".

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Евакуація захисників з Дачного

Журналістка "Українського свідка" прибула до командно-спостержного пункту 1004 ОБрОО у Костянтинівці, щоб дізнатись, як йде оборона і як відбиваються ворожі штурми. Втім, під час зйомки виникла незапланована ситуація – у селищі Дачному, що під Торецьком, поранення отримали бійці підрозділу. В одного бійця поранення було легке, а в другого – важке з артеріальною кровотечею. Його отримав солдат кулеметник на позивний "Грек", рятуючи свого пораненого побратима.

На евакуацію товаришів відправляється боєць на позивний "Інсат", заступник командира з озброєння бригади. Щоб доїхати до Дачного від Костянтинівки, треба подолати біля 20 кілометрів по темній дорозі без фар і полями. Евакуаційна група вимушена була перечекати почавшийся ворожий артобстріл, який відібрав дорогоцінний час. Через дві години евакуаційна машина дісталася Дачного. На жаль, за цей час боєць із позивним "Грек" загинув. Іншого пораненого та бійця із позивним "Кисіль" вдалося евакуювати.

Важка евакуація поранених з Дачного: дивіться відео