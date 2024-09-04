ГУР і МЗС успішно евакуювали 25 українців з Лівану, де погіршилась ситуація

У середу, 4 вересня, ГУР та МЗС за дорученням Зеленського здійснили евакуацію українців з Лівану. Там останнім часом погіршилася безпекова ситуація.

Як зазначають у Головному управлінні розвідки, йдеться про повернення 25 громадян України.

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Евакуація з Лівану

Серед евакуйованих із близькосхідної держави – 11 дітей та 14 жінок. Вони вже прибули на територію Польщі, звідки прямують до України,

– пише ГУР.

У ГУР МО зазначили, що разом з МЗС продовжують працювати над наданням допомоги громадянам України, які перебувають в Лівані.

Евакуація українців з Лівану / фото ГУР

Раніше, а саме 3 серпня, розвідники та дипломати евакуювали з Лівану 30 громадян України: 21 жінку та дев’ятьох дітей.

Охочим скористатись допомогою держави необхідно звертатись до Посольства України в Ліванській Республіці за номером телефону (+961) 5921668 або адресою електронної пошти: emb_lb@mfa.gov.ua, а також за номером цілодобової гарячої лінії МЗС +38-044-238-16-57.

"Україна завжди докладає усіх можливих зусиль, аби допомогти своїм громадянам в біді, де б вони не були – це пріоритет", – пише розвідка.