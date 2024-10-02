Україна евакуювала з Лівану понад 130 своїх громадян і ще 45 іноземців

Україна успішно евакуювала з Лівану 179 осіб. Серед них як громадяни нашої держави, так і іноземці.

Про це повідомили у МЗС України. Успішну евакуацію провели спільно з ГУР МО.

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Україна евакуювала з Лівану 179 людей

У вівторок, 1 жовтня, МЗС і ГУР за дорученням президента України провели евакуацію людей, які перебували у Лівані. Загалом вдалося евакуювати 179 осіб, серед яких 134 – громадяни України та 45 іноземців. Серед евакуйованих українців 112 дорослих і 22 дитини.

Крім того, вдалося евакуювати 45 громадян інших держав, серед яких – 14 дітей:

13 громадян Польщі,

6 громадян Чехії,

9 громадян Литви,

12 громадян Молдови,

1 громадянин Бразилії,

5 громадян Лівану.

Окрім того, було евакуйовано 3 тварин: 2 собак і кота.

Варто наголосити, що це не перша евакуація українців з Лівану. Так, 4 вересня МЗС вдалося евакуювати 25 українців, а ще перед цим, 3 серпня, врятували 30 громадян нашої держави.

Загалом, у рамках трьох евакуаційних місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, зокрема 189 громадян України та 45 іноземців.

Евакуація з Лівану – більше у галереї

Завдяки зусиллям Головного управління розвідки Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ і підтримці міжнародних партнерів, вдалося успішно евакуювати всіх осіб, які виявили бажання повернутися на батьківщину. Операція була проведена оперативно та без ускладнень, попри чинні загрози безпеці громадян у регіоні. Висловлюємо вдячність території Польщі та авіакомпанії SkyUp за сприяння у проведенні евакуації,

– наголосили в МЗС.

Зверніть увагу! Тим, хто бажає скористатися допомогою держави, рекомендуємо звертатися до Посольства України в Ліванській Республіці за телефоном (+961) 5921668 або електронною поштою: emb_lb@mfa.gov.ua. Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером +38-044-238-16-57.