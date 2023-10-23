На евакуацію з Сектора Гази очікують понад 330 українців, – посол в Ізраїлі

Понад 300 українців записалися на евакуацію з Сектора Гази. Однак, насправді наших громадян там більше.

Про це заявив посол України в Ізраїлі. Євген Корнійчук зазначив, що у Секторі Гази є близько пів тисячі наших громадян.

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Евакуація українців з Сектора Гази

Наразі на евакуацію з Сектора Гази зголосилися 337 громадян України.

І тільки що наш представник у Палестині поінформував, що ще одна сім'я із шести людей оформляє документи. Але я думаю, що, мабуть, пів тисячі наших громадян перебувають там. Не всі зголосилися на виїзд,

– підкреслив Корнійчук.

Додав, що ситуація дуже складна. Мовляв, наразі ми тут абсолютно безсилі, адже як посольство тут щось зробить для допомоги.

"Крім того, що формувати ці списки, передавати на узгодження ізраїльській, єгипетській стороні і сумлінно чекати на евакуацію. Ми сподіваємося, що днями, можливо, навіть завтра, пункт пропуску Рафах буде відкритий для іноземних громадян", – розповів він.

Також Корнійчук зазначив, що, окрім евакуації українців, посольство також допомагає вивезти громадян інших держав.

Ми зобов'язалися надати допомогу молдованам, які до нас звернулися. В нас вже такий досвід був у 2021 році. Ми тоді вивезли понад 20 громадян Молдови. Зараз мова йде про 50. Болгари. Ми координуємося з поляками,

– зазначив посол.

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