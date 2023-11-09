У ГУР показали фото врятованих українців із Сектора Гази: дозволи на виїзд отримали 329 громадян

8 листопада стало відомо, що з Сектору Гази успішно евакуювали першу групу українців. Операцію з порятунку громадян здійснювало ГУР.

8 листопада президент Зеленський розповів, що Україні вдалося вивезти із Сектора Гази 43 українця.

Дивіться також Сухопутні війська Ізраїлю оточили Сектор Гази: ЦАХАЛ вийшов до моря

Старт евакуації іноземців з Сектора Гази

У ГУР показали фото евакуйованих українців, яких перевезли на територію Єгипту. Крім того, Україна також допомогла вивезти із зони бойових дій 36 громадян Молдови.

Єгипет відкрив КП "Рафах" для виходу іноземців із Гази / Фото ГУР

Глава держави розповів, що наразі українські громадяни перебувають у безпеці – під опікою українських дипломатів. Згодом їх перевезуть до однієї із сусідніх з Україною країн.

Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що розпочата 7 листопада евакуація українців із Сектора Гази триватиме декілька днів.

Скільки українців ще планують евакуювати

За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, станом на 9 листопада наша країна отримала дозволи на виїзд із Сектору Гази для 329 українців.

Корнійчук уточнив, що дозвіл на 101 людину отримали три дні тому, а 7 листопада увечері дали дозвіл на евакуацію ще 228 чоловік. Також посол зазначив, що Україна, ймовірно, зможе отримати ще кілька дозволів.

Раніше Корнійчук заявляв, що 367 українців очікують на виїзд з Гази.

Протистояння Ізраїлю та ХАМАС триває: останні новини