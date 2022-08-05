Справжня пастка для авто: у що дощі перетворили "дорогу життя" поблизу Кам'янського на Запоріжжя

Українці продовжують евакуйовуватись з тимчасово окупованих територій, а також регіонів, де ведуться активні бойові дії. На жаль, іноді на заваді цьому стає стихія.

Так, об'їзну дорогу неподалік Кам'янського Василівського району, яка врятувала тисячі людей від війни, після дощів перетворюється на справжню пастку. Люди під час евакуації буквально застрягають там, тож співробітникам ДСНС доводиться використовувати спецтехніку.

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Рятувальники постійно патрулюють

Дощі перетворили родючий український чорнозем у справжню пастку для автівок. Саме тому рятувальники ДСНС надають допомогу на цьому проміжку шляху в режимі нон-стоп,

– наголошують у ДСНС.

Упродовж лише 4 серпня рятувальникам потрібно було витягати з болота десятки транспортних засобів на цьому відтинку шляху. Мовиться про 17 вантажівок, 30 автобусів і мікроавтобусів. Для порятунку деяких з вантажівок співробітники ДСНС використовували відразу дві машини спецтехніки.

Крім того, рятувальники займались супроводом 80 легкових автомобілів. Лиш переконавшись, що машина виїхала на тверде покриття, операцію співробітники ДСНС зупиняли.

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Робота не припиняється попри обстріли

Зауважимо, що рятувальники працюють, ризикуючи власними життями. На місці вони перебувають у режимі 24/7, і це під постійними обстрілами з боку ворога. На цьому відтинку дороги стоять дві одиниці техніки, а також 8 співробітників ДСНС.

Нагадаємо, що на Донеччині наразі триває обов'язкова евакуація. Громадський діяч і речник InformNapalm Михайло Макарук пояснив, чому відповідне рішення держави правильне. Він наголосив на тому, що воно допоможе уникнути епізодів, які стались у Маріуполі, Сєвєродонецьку та Лисичанську.

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