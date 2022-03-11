Евакуаційні рейси на 12 березня: УЗ оприлюднила детальний графік

Укразалізниця продовжує допомагти з евакуацією громадян до безпечних регіонів та за кордон. Від початку війни із зон бойових дій вдалося вивезти понад 2 мільйони людей.

Графік руху потягів Укрзалізниці на 12 березня – далі. Нагадуємо, що усі евакуаційні рейси зі сходу на захід країни є безкоштовними.

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Важливо! На вокзалі слід уважно стежити за повідомленнями на табло та оголошеннями з гучномовців. Потрібну вам інформацію можна уточнити у працівників або волонтерів. Обов'язково візьміть з собою документи. Домашніх улюбленців також можна брати у потяг.

Рейси по станції Київ:

01:00 – ІС+ Дарниця – Харків;

01:36 – №17/18 Ужгород – Харків;

01:36 – №15/16 Рахів – Харків;

02:30 – №21/22 Трускавець – Харків;

03:42 – №21/22 Харків – Трускавець;

04:01 – №130/129 Ворохта – Кременчук;

04:01 – №149/150 Чернівці – Полтава;

05:40 – №114/113 Львів – Лиман;

05:40 – №142/141 Львів – Лиман;

07:00 – ІС+ Дарниця – Дніпро;

07:00 – ІС+ Дарниця – Львів;

07:00 – ІС+ Дарниця – Харків;

11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ;

13:09 – №114/113 Лиман – Львів;

13:09 – №142/141 Лиман – Львів;

14:07 – №749/750 Київ – Івано-Франківськ;

14:25 – №769/770 Київ– Кам'янець–Подільський;

14:25 – №757/758 Київ – Могилів–Подільський;

15:02 – №55/56 Київ – Рахів;

17:09 – №13/14 Київ – Солотвино;

17:42 – №790/789 Київ – Кропивницький;

17:42 – №792/791 Київ – Кременчук;

18:30 – №81/82 Київ – Ужгород;

19:06 – №43/44 Київ – Івано-Франківськ;

19:13 – №67/68 Київ – Варшава;

19:48 – №95/96 Київ – Рахів;

20:12 – №49/50 Київ – Трускавець;

20:21 – №57/59 Київ – Ворохта;

20:21 – №60/58 Київ – Чоп;

21:07 – №38/37 Київ – Запоріжжя;

21:08 – №29/30 Київ –Ужгород;

21:15 – №105/106 Київ – Одеса;

21:22 – №98/97 Київ – Ковель;

21:28 – №76/75 Київ – Кривий Ріг;

21:33 – №130/129 Кременчук – Ворохта;

21:33 – №149/159 Полтава – Чернівці;

21:50 – №15/16 Харків – Рахів;

21:50 – №17/18 Харків – Ужгород;

22:22 – №7/8 Київ – Чернівці;

22:27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород;

22:37 – №91/92 Київ – Львів;

22:49 – №138/137 Хмельницький – Лиман;

23:46 – №771/772 Київ – Хмельницький.

Рейси по станції Одеса:

14:15 – №25/26 Одеса – Рахів;

№25/26 Одеса – Рахів; 18:13 – №78/77 Одеса – Ковель;

18:22 – №38/36–35/37 Одеса – Пшемисль;

19:20 – №90/89 Одеса – Краматорськ;

20:49 – №136/135 Одеса – Чернівці;

21:31 – №12/11 Одеса – Львів;

22:03 – №105/106 Одеса – Київ;

22:25 – №8/7 Одеса – Харків.

Рейси по станції Полтава:

05:53 – №90/89 Краматорськ – Одеса;

06:03 – №90/89 Одеса – Краматорськ;

06:03 – №17/18 Ужгород – Харків;

06:03 – №15/16 Рахів – Харків;

07:27 – №8/7 Одеса – Харків;

08:33 – №44593 Івано-Франківськ – Краматорськ;

15:21 – №149/159 Полтава – Чернівці;

17:20 – №15/16 Харків – Рахів;

17:20 – №17/18 Харків – Ужгород;

23:20 – №44593 Краматорськ – Івано-Франківськ;

23:42 – №8/7 Харків – Одеса;

23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницький.

Зверніть увагу Укрзалізниця запустила новий сайт пасажирських перевезень на час війни

Рейси по станції Харків:

03:46 – №114/113 Лиман – Львів;

03:46 – №142/141 Лиман – Львів;

05:40 – №114/113 Львів – Лиман;

12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород;

14:00 – ІС+ Харків – Львів;

15:09 – №15/16 Харків – Рахів;

15:09 – №17/18 Харків – Ужгород;

19:27 – №795/796 Харків – Дніпро;

20:15 – №21/22 Харків – Трускавець;

20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький;

21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ;

21:43 – №8/7 Харків – Одеса;

22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса.

Рейси по станції Вінниця:

00:23 – №105/106 Київ – Одеса;

02:33 – №771/772 Київ – Хмельницький;

03:52 – №105/106 Одеса – Київ;

04:32 – №49/50 Трускавець – Київ;

09:01 – №138/137 Лиман – Хмельницький;

17:15 – №769/770 Київ – Кам'янець-Подільський;

19:38 – №138/137 Хмельницький – Лиман;

23:14 – №49/50 Київ – Трускавець;

04:45 – №38/37 Київ – Запоріжжя;

05:37 – №86/85 Львів – Запоріжжя;

05:37 – №88/87 Ковель – Запоріжжя;

06:23 – №795/796 Дніпро – Харків;

09:12 – № 5/6 Рахів – Запоріжжя;

14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець;

16:34 – №44717 Запоріжжя – Рахів;

17:49 – №86/85 Запоріжжя – Львів;

17:49 – №88/87 Запоріжжя – Ковель;

23:11 – №37/38 Запоріжжя– Київ.

Рейси по станції Запоріжжя:

12:20 – №120/119 Запоріжжя – Львів;

14:45 – №44717 Запоріжжя – Рахів;

16:05 – №86/85 Запоріжжя – Львів;

16:05 – №88/87 Запоріжжя – Ковель;

21:38 – №37/38 Запоріжжя –Київ.

Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку. Проте залізничники уже зараз можуть анонсувати такі:

Краматорськ, поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, об 11:00;

Харків, поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, о 09:40;

Дніпро, поїзд 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, о 12:00;

Кривий Ріг, поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, об 11:00;

Кривий Ріг, поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, о 14:50;

Одеса, поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, о 22:32;

Житомир, поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00.

До теми Беріть воду і зберігайте спокій: в Укрзалізниці нагадали прості правила евакуації

Міжнародні евакуаційні рейси

У Польщу:

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

В Угорщину:

зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12:30 з вокзалу міста Мукачево вирушає поїзд формування угорської залізниці до Будапешта.

У Словаччину:

№ 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49;

№ 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13.

У Румунію:

евакуаційний маршрут Одеса – Тульча о 23:23 відправиться з одеського вокзалу до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії заплановане на 10:30.