Евакуаційні рейси на 12 березня: УЗ оприлюднила детальний графік
Джерело:телеграм-канал УЗ
Укразалізниця продовжує допомагти з евакуацією громадян до безпечних регіонів та за кордон. Від початку війни із зон бойових дій вдалося вивезти понад 2 мільйони людей.
Графік руху потягів Укрзалізниці на 12 березня – далі. Нагадуємо, що усі евакуаційні рейси зі сходу на захід країни є безкоштовними.
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Важливо! На вокзалі слід уважно стежити за повідомленнями на табло та оголошеннями з гучномовців. Потрібну вам інформацію можна уточнити у працівників або волонтерів. Обов'язково візьміть з собою документи. Домашніх улюбленців також можна брати у потяг.
Рейси по станції Київ:
- 01:00 – ІС+ Дарниця – Харків;
- 01:36 – №17/18 Ужгород – Харків;
- 01:36 – №15/16 Рахів – Харків;
- 02:30 – №21/22 Трускавець – Харків;
- 03:42 – №21/22 Харків – Трускавець;
- 04:01 – №130/129 Ворохта – Кременчук;
- 04:01 – №149/150 Чернівці – Полтава;
- 05:40 – №114/113 Львів – Лиман;
- 05:40 – №142/141 Львів – Лиман;
- 07:00 – ІС+ Дарниця – Дніпро;
- 07:00 – ІС+ Дарниця – Львів;
- 07:00 – ІС+ Дарниця – Харків;
- 11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ;
- 13:09 – №114/113 Лиман – Львів;
- 13:09 – №142/141 Лиман – Львів;
- 14:07 – №749/750 Київ – Івано-Франківськ;
- 14:25 – №769/770 Київ– Кам'янець–Подільський;
- 14:25 – №757/758 Київ – Могилів–Подільський;
- 15:02 – №55/56 Київ – Рахів;
- 17:09 – №13/14 Київ – Солотвино;
- 17:42 – №790/789 Київ – Кропивницький;
- 17:42 – №792/791 Київ – Кременчук;
- 18:30 – №81/82 Київ – Ужгород;
- 19:06 – №43/44 Київ – Івано-Франківськ;
- 19:13 – №67/68 Київ – Варшава;
- 19:48 – №95/96 Київ – Рахів;
- 20:12 – №49/50 Київ – Трускавець;
- 20:21 – №57/59 Київ – Ворохта;
- 20:21 – №60/58 Київ – Чоп;
- 21:07 – №38/37 Київ – Запоріжжя;
- 21:08 – №29/30 Київ –Ужгород;
- 21:15 – №105/106 Київ – Одеса;
- 21:22 – №98/97 Київ – Ковель;
- 21:28 – №76/75 Київ – Кривий Ріг;
- 21:33 – №130/129 Кременчук – Ворохта;
- 21:33 – №149/159 Полтава – Чернівці;
- 21:50 – №15/16 Харків – Рахів;
- 21:50 – №17/18 Харків – Ужгород;
- 22:22 – №7/8 Київ – Чернівці;
- 22:27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород;
- 22:37 – №91/92 Київ – Львів;
- 22:49 – №138/137 Хмельницький – Лиман;
- 23:46 – №771/772 Київ – Хмельницький.
Рейси по станції Одеса:
- 14:15 – №25/26 Одеса – Рахів;
- 18:13 – №78/77 Одеса – Ковель;
- 18:22 – №38/36–35/37 Одеса – Пшемисль;
- 19:20 – №90/89 Одеса – Краматорськ;
- 20:49 – №136/135 Одеса – Чернівці;
- 21:31 – №12/11 Одеса – Львів;
- 22:03 – №105/106 Одеса – Київ;
- 22:25 – №8/7 Одеса – Харків.
Рейси по станції Полтава:
- 05:53 – №90/89 Краматорськ – Одеса;
- 06:03 – №90/89 Одеса – Краматорськ;
- 06:03 – №17/18 Ужгород – Харків;
- 06:03 – №15/16 Рахів – Харків;
- 07:27 – №8/7 Одеса – Харків;
- 08:33 – №44593 Івано-Франківськ – Краматорськ;
- 15:21 – №149/159 Полтава – Чернівці;
- 17:20 – №15/16 Харків – Рахів;
- 17:20 – №17/18 Харків – Ужгород;
- 23:20 – №44593 Краматорськ – Івано-Франківськ;
- 23:42 – №8/7 Харків – Одеса;
- 23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницький.
Зверніть увагу Укрзалізниця запустила новий сайт пасажирських перевезень на час війни
Рейси по станції Харків:
- 03:46 – №114/113 Лиман – Львів;
- 03:46 – №142/141 Лиман – Львів;
- 05:40 – №114/113 Львів – Лиман;
- 12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород;
- 14:00 – ІС+ Харків – Львів;
- 15:09 – №15/16 Харків – Рахів;
- 15:09 – №17/18 Харків – Ужгород;
- 19:27 – №795/796 Харків – Дніпро;
- 20:15 – №21/22 Харків – Трускавець;
- 20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький;
- 21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ;
- 21:43 – №8/7 Харків – Одеса;
- 22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса.
Рейси по станції Вінниця:
- 00:23 – №105/106 Київ – Одеса;
- 02:33 – №771/772 Київ – Хмельницький;
- 03:52 – №105/106 Одеса – Київ;
- 04:32 – №49/50 Трускавець – Київ;
- 09:01 – №138/137 Лиман – Хмельницький;
- 17:15 – №769/770 Київ – Кам'янець-Подільський;
- 19:38 – №138/137 Хмельницький – Лиман;
- 23:14 – №49/50 Київ – Трускавець;
- 04:45 – №38/37 Київ – Запоріжжя;
- 05:37 – №86/85 Львів – Запоріжжя;
- 05:37 – №88/87 Ковель – Запоріжжя;
- 06:23 – №795/796 Дніпро – Харків;
- 09:12 – № 5/6 Рахів – Запоріжжя;
- 14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець;
- 16:34 – №44717 Запоріжжя – Рахів;
- 17:49 – №86/85 Запоріжжя – Львів;
- 17:49 – №88/87 Запоріжжя – Ковель;
- 23:11 – №37/38 Запоріжжя– Київ.
Рейси по станції Запоріжжя:
- 12:20 – №120/119 Запоріжжя – Львів;
- 14:45 – №44717 Запоріжжя – Рахів;
- 16:05 – №86/85 Запоріжжя – Львів;
- 16:05 – №88/87 Запоріжжя – Ковель;
- 21:38 – №37/38 Запоріжжя –Київ.
Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку. Проте залізничники уже зараз можуть анонсувати такі:
- Краматорськ, поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, об 11:00;
- Харків, поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, о 09:40;
- Дніпро, поїзд 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, о 12:00;
- Кривий Ріг, поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, об 11:00;
- Кривий Ріг, поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, о 14:50;
- Одеса, поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, о 22:32;
- Житомир, поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00.
До теми Беріть воду і зберігайте спокій: в Укрзалізниці нагадали прості правила евакуації
Міжнародні евакуаційні рейси
У Польщу:
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
- №35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
- № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
- № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.
В Угорщину:
зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12:30 з вокзалу міста Мукачево вирушає поїзд формування угорської залізниці до Будапешта.
У Словаччину:
- № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49;
- № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13.
У Румунію:
евакуаційний маршрут Одеса – Тульча о 23:23 відправиться з одеського вокзалу до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії заплановане на 10:30.