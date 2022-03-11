Евакуаційні рейси на 12 березня: УЗ оприлюднила детальний графік

11 березня 2022 , 21:37

Джерело:

телеграм-канал УЗ

Укразалізниця продовжує допомагти з евакуацією громадян до безпечних регіонів та за кордон. Від початку війни із зон бойових дій вдалося вивезти понад 2 мільйони людей.

Графік руху потягів Укрзалізниці на 12 березня – далі. Нагадуємо, що усі евакуаційні рейси зі сходу на захід країни є безкоштовними. 

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Важливо! На вокзалі слід уважно стежити за повідомленнями на табло та оголошеннями з гучномовців. Потрібну вам інформацію можна уточнити у працівників або волонтерів. Обов'язково візьміть з собою документи. Домашніх улюбленців також можна брати у потяг.  

Рейси по станції Київ:

  • 01:00 – ІС+ Дарниця – Харків;
  • 01:36 – №17/18 Ужгород – Харків;
  • 01:36 – №15/16 Рахів – Харків;
  • 02:30 – №21/22 Трускавець – Харків;
  • 03:42 – №21/22 Харків – Трускавець;
  • 04:01 – №130/129 Ворохта – Кременчук;
  • 04:01 – №149/150 Чернівці – Полтава;
  • 05:40 – №114/113 Львів – Лиман;
  • 05:40 – №142/141 Львів – Лиман;
  • 07:00 – ІС+ Дарниця – Дніпро;
  • 07:00 – ІС+ Дарниця – Львів;
  • 07:00 – ІС+ Дарниця – Харків;
  • 11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ;
  • 13:09 – №114/113 Лиман – Львів;
  • 13:09 – №142/141 Лиман – Львів;
  • 14:07 – №749/750 Київ – Івано-Франківськ;
  • 14:25 – №769/770 Київ–  Кам'янець–Подільський;
  • 14:25 – №757/758 Київ – Могилів–Подільський;
  • 15:02 – №55/56 Київ – Рахів;
  • 17:09 – №13/14 Київ – Солотвино;
  • 17:42 – №790/789 Київ – Кропивницький;
  • 17:42 – №792/791 Київ – Кременчук;
  • 18:30 – №81/82 Київ – Ужгород;
  • 19:06 – №43/44 Київ – Івано-Франківськ;
  • 19:13 – №67/68 Київ – Варшава;
  • 19:48 – №95/96 Київ – Рахів;
  • 20:12 – №49/50 Київ – Трускавець;
  • 20:21 – №57/59 Київ – Ворохта;
  • 20:21 – №60/58 Київ – Чоп;
  • 21:07 – №38/37 Київ – Запоріжжя;
  • 21:08 – №29/30 Київ –Ужгород;
  • 21:15 – №105/106 Київ – Одеса;
  • 21:22 – №98/97 Київ – Ковель;
  • 21:28 – №76/75 Київ – Кривий Ріг;
  • 21:33 – №130/129 Кременчук – Ворохта;
  • 21:33 – №149/159 Полтава – Чернівці;
  • 21:50 – №15/16 Харків – Рахів;
  • 21:50 – №17/18 Харків – Ужгород;
  • 22:22 – №7/8 Київ – Чернівці;
  • 22:27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород;
  • 22:37 – №91/92 Київ – Львів;
  • 22:49 – №138/137 Хмельницький – Лиман;
  • 23:46 – №771/772 Київ – Хмельницький.

Рейси по станції Одеса: 

  • 14:15 –  №25/26 Одеса – Рахів;
  • 18:13 – №78/77 Одеса – Ковель;
  • 18:22 – №38/36–35/37 Одеса – Пшемисль;
  • 19:20 – №90/89 Одеса – Краматорськ;
  • 20:49 – №136/135 Одеса – Чернівці;
  • 21:31 – №12/11 Одеса – Львів;
  • 22:03 – №105/106 Одеса – Київ;
  • 22:25 – №8/7 Одеса – Харків.

Рейси по станції Полтава:

  • 05:53 – №90/89 Краматорськ – Одеса;
  • 06:03 – №90/89 Одеса – Краматорськ;
  • 06:03 – №17/18 Ужгород – Харків;
  • 06:03 – №15/16 Рахів – Харків;
  • 07:27 – №8/7 Одеса – Харків;
  • 08:33 – №44593 Івано-Франківськ – Краматорськ;
  • 15:21 – №149/159 Полтава – Чернівці;
  • 17:20 – №15/16 Харків – Рахів;
  • 17:20 – №17/18 Харків – Ужгород;
  • 23:20 – №44593 Краматорськ – Івано-Франківськ;
  • 23:42 – №8/7 Харків – Одеса;
  • 23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницький.

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Рейси по станції Харків:

  • 03:46 – №114/113 Лиман – Львів;
  • 03:46 – №142/141 Лиман – Львів;
  • 05:40 – №114/113 Львів – Лиман;
  • 12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород;
  • 14:00 – ІС+ Харків – Львів;
  • 15:09 – №15/16 Харків – Рахів;
  • 15:09 – №17/18 Харків – Ужгород;
  • 19:27 – №795/796 Харків – Дніпро;
  • 20:15 – №21/22 Харків – Трускавець;
  • 20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький;
  • 21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ;
  • 21:43 – №8/7 Харків – Одеса;
  • 22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса.

Рейси по станції Вінниця:

  • 00:23 – №105/106 Київ – Одеса;
  • 02:33 – №771/772 Київ – Хмельницький;
  • 03:52 – №105/106 Одеса – Київ;
  • 04:32 – №49/50 Трускавець – Київ;
  • 09:01 – №138/137 Лиман – Хмельницький;
  • 17:15 – №769/770 Київ – Кам'янець-Подільський;
  • 19:38 – №138/137 Хмельницький – Лиман;
  • 23:14 – №49/50 Київ – Трускавець;
  • 04:45 – №38/37 Київ – Запоріжжя;
  • 05:37 – №86/85 Львів – Запоріжжя;
  • 05:37 – №88/87 Ковель – Запоріжжя;
  • 06:23 – №795/796 Дніпро – Харків;
  • 09:12 – № 5/6 Рахів – Запоріжжя;
  • 14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець;
  • 16:34 – №44717 Запоріжжя – Рахів;
  • 17:49 – №86/85 Запоріжжя – Львів;
  • 17:49 – №88/87 Запоріжжя – Ковель;
  • 23:11 – №37/38 Запоріжжя– Київ.

Рейси по станції Запоріжжя:

  • 12:20 – №120/119 Запоріжжя – Львів;
  • 14:45 – №44717 Запоріжжя – Рахів;
  • 16:05 – №86/85 Запоріжжя – Львів;
  • 16:05 – №88/87 Запоріжжя – Ковель;
  • 21:38 – №37/38 Запоріжжя –Київ. 

Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку. Проте залізничники уже зараз можуть анонсувати такі:

  • Краматорськ, поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, об 11:00;
  • Харків, поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, о 09:40;
  • Дніпро, поїзд 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, о 12:00;
  • Кривий Ріг, поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, об 11:00;
  • Кривий Ріг, поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, о 14:50;
  • Одеса, поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, о 22:32;
  • Житомир, поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00.

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Міжнародні евакуаційні рейси

У Польщу:

  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
  • №35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
  • № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

В Угорщину:

зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12:30 з вокзалу міста Мукачево вирушає поїзд формування угорської залізниці до Будапешта.

У Словаччину:

  • № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49;
  • № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13.

У Румунію:

евакуаційний маршрут Одеса –  Тульча о 23:23 відправиться з одеського вокзалу до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії заплановане на 10:30.

Автор: Ірина Буртик