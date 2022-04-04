Евакуаційні рейси Укрзалізниці на 4 березня
4 квітня 2022 , 06:29
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця опублікувала графіки евакуаційних потягів на 4 березня. Час відправлення може змінюватися, тому слід стежити за оновленнями.
Людей вивозитимуть з Краматорська, Новозолотарівки, Покровська та Чопа. Є розклад і міжнародних рейсів.
Цікаво Україна хоче націоналізувати 400 російських і білоруських вагонів
Евакуаційні потяги 4 квітня
Краматорськ
- 13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів.
Інші рейси
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;
- 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро;
Міжнародні евакуаційні рейси 4 квітня
Польща
- 07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль*;
- 08:30 – 715/716 Київ – Пас–Вінниця* (11:25) – Пшемисль*;
- 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до станції Ягодин);
- 17:02 – 814/813 Львів – Хелм* (квитки оформляти до станції Ягодин);
- 18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль*;
- 19:13 – 67/68–910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм*.
* квитки у продажу
Словаччина
- 11:35 № 8661 Чоп – Чієрна–над–Тіссоу – Кошице (прибуття о 13:49);
- 16:50 № 961 Чоп – Чієрна–над–Тісоу – Кошице (прибуття о 18:13).
Угорщина
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*;
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт;
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт.
* квитки у продажу
Чехія
- квитки відсутні.
Румунія
- 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія).
Австрія
- 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень*.
* квитки у продажу.
Вас може зацікавити – Країни Балтії відмовились від закупівлі газу РФ: відео