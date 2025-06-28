Окупанти на Дніпропетровщині атакувала дроном автобус, який їхав на евакуацію

Російський дрон атакував автобус гуманітарної місії "Проліска" на Дніпропетровщині. Інцидент трапився 28 червня, коли той прямував на евакуацію родин з дітьми з Синельниківського району.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію керівника організації Євгена Капліна у Facebook.

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Що відомо про атаку на евакуаційний автобус

Каплін розповів, що окупаційні війська вранці 28 червня атакували дроном-бомбером автобус гуманітарної місії "Проліска", коли той їхав на евакуацію в Дніпропетровській області забирати родини з дітьми з населених пунктів Синельниківського району, де оголошена примусова евакуація.

Він додав, що скид боєприпасу осколково-фугасної дії відбувся на відстані пів метра від транспортного засобу.

Внаслідок ураження в мікроавтобусі були пошкоджені задні колеса, уражений паливний бак, вибиті вікна, понівечений салон, пробитий кардан,

– розповів Каплін.

Наслідки російського удару по евакуаційному автобусі / Фото Євгена Капліна

Він зазначив, що в момент інциденту в автобусі, на щастя, не було евакуйованих – він прямував за ними. Водій також залишився неушкодженим.

Нагадаємо, 17 травня російські війська дроном атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки загинули 9 людей, ще 4 – отримали поранення.