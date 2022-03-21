Евакуаційний транспорт з Маріуполя потрапив під обстріли росіян: поранені діти

Родини з Маріуполя потрапили під обстріл, коли намагались потрапити зеленими коридорами у Запоріжжя. Четверо дітей поранені, двоє з них – у важкому стані.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Він зазначив, що під обстріл потрапили автобуси з дітьми, незважаючи на погоджені коридори.

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Зеленими коридорами пробують виїхати з Маріуполя 20 автобусів

Голова ОВА наголосив, що гуманітарними коридорами пробують дістатись до Запоріжжя 20 автобусів.

Сьогодні тяжкий день, адже знову страждають діти. Чотири дитини доставлено в лікарню,

– зауважив Старух.

Троє дітей попали під обстріл у колишньому Гуляйпільському районі, нині Пологівський. Одна дитина у важкому стані. Ще одна родина попала під ворожий вогонь у селі Кам'янське, стан дитини – теж важкий.

Перетнути лінію зіткнення було дуже важко

Старух зазначив, що перетнути лінію зіткнення було дуже важко. Постійно йшли обстріли: росіяни продовжують воювати не з українською армією, а з цивільними.

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