Евакуаційний транспорт з Маріуполя потрапив під обстріли росіян: поранені діти
Джерело:телеграм Олександра Старуха
Родини з Маріуполя потрапили під обстріл, коли намагались потрапити зеленими коридорами у Запоріжжя. Четверо дітей поранені, двоє з них – у важкому стані.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Він зазначив, що під обстріл потрапили автобуси з дітьми, незважаючи на погоджені коридори.
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Зеленими коридорами пробують виїхати з Маріуполя 20 автобусів
Голова ОВА наголосив, що гуманітарними коридорами пробують дістатись до Запоріжжя 20 автобусів.
Сьогодні тяжкий день, адже знову страждають діти. Чотири дитини доставлено в лікарню,
– зауважив Старух.
Троє дітей попали під обстріл у колишньому Гуляйпільському районі, нині Пологівський. Одна дитина у важкому стані. Ще одна родина попала під ворожий вогонь у селі Кам'янське, стан дитини – теж важкий.
Перетнути лінію зіткнення було дуже важко
Старух зазначив, що перетнути лінію зіткнення було дуже важко. Постійно йшли обстріли: росіяни продовжують воювати не з українською армією, а з цивільними.
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