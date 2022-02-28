Евакуаційний транспорт, який їхав до Волновахи, потрапив під "Гради"
28 лютого 2022 , 14:42Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
До Волновахи 28 лютого виїхав транспорт, який мав вивезти людей з міста потрапив під ворожий обстріл. Евакуаційна колона перебуває в укритті.
Про це повідомив голова Донецької обласної ВЦА Павло Кириленко. За його словами, вся евакуаційна колона залишилась неушкоджена.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Колона таки вирушить по людей у Волноваху
Коли обстріли припиняться, колона обов'язково вирушить за людьми, які чекають на евакуацію. Місцевих жителів зустрічатимуть представники районної та обласної влади, де саме – не повідомляють. Про це кожному скажуть телефоном.