Евакуацію не зупинятимемо, – Кириленко після удару по залізничному вокзалу Краматорська

Павло Кириленко розповів, що навіть після удару по залізничному вокзалу Краматорська евакуацію людей не зупинять. Водночас робота зміниться.

Голова Донецької ОВА Кириленко розповів, що з 26 лютого триває постійний зв'язок з керівництвом держави, міністром інфраструктури, керівником Укрзалізниці. Подання потягів регулюють буквально у ручному режимі.

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Це (евакуація – 24 канал) відбувається, й відбуватиметься. Навіть з цим жахливим цинізмом, який ворог застосовує, чітко розуміючи, що мирне населення перебуває на залізничному вокзалі. Вони гатять по скупченню людей,

– заявив Кириленко.

Він розповів, що шляхи змінюють, аби й надалі евакуйовувати людей. Роботу на напрямку не зупинятимуть.

Також Кириленко повідомив, що кількість жертв ракетного удару, який Росія завдала по залізничному вокзалу у Краматорську, зросла до 52 людей. Окрім того, понад 100 людей отримали поранення.

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