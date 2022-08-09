Є кілька ліній оборони: у Запоріжжі спростували панічні чутки про евакуацію з міста

Окупанти ведуть не лише війну на фронті, але й проводять інформаційно-психологічні спецоперації. однією з таких стало поширення чуток про нібито евакуацію Запоріжжя.

Ці чутки спростував секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв. Він наголосив, що причин для евакуації міста немає.

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Необхідно дбати про інформаційну гігієну

Анатолій Куртєв відзначив, що днями Запорізька міськрада проводила інформаційну кампанію щодо роз'яснення алгоритму дій у надзвичайних ситуаціях, у тому числі й щодо евакуації. Однак секретар міськради наголосив, що це превентивний захід, адже не лише мешканці міста, але й всі українці мають знати, що робити їм у випадку тих чи інших подій на тлі повномасштабної війни.

Водночас Запоріжжя надійно укріплене та захищене. Тому секретар міськради закликає зберігати спокій.

Памʼятайте, що Запоріжжя надійно укріплене кількома лініями оборони. Потужні фортифікаційні споруди та професійна робота українських захисників і захисниць роблять наше місто справжньою фортецею. Тому зберігайте спокій і довіряйте лише офіційним джерелам інформації, а не припущенням та чуткам у соцмережах, – наголосив Куртєв.

Також секретар міської ради Запоріжжя закликав громадян дбати про інформаційну гігієну.

Інші фейки та вкиди ворога

Побоюючись контрнаступу ЗСУ, російські окупанти на тимчасово захоплених територіях лякають українців, що нібито під час звільнення цих територій ЗСУ будуть здійснювати масовані обстріли населених пунктів. Ба більше, захисники нібито гатитимуть аж до повного їхнього знищення.

Звичайно ж, це лише чергові марення наляканих росіян. Вони лише хочуть налаштувати місцеве населення, яке чекає на звільнення, проти українських військових.

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