Евакуйовують не лише людей: в Україні поліцейські рятують чотирилапих друзів

Через цинічні дії російських окупантів допомоги потребують не лише люди. Зважаючи на це, поліцейські допомагають евакуйовувати домашніх твари, які загубилися під час обстрілів.

Декого з них правоохоронці забирають до себе. Якщо такої змоги немає, то вони шукають прихистку для чотирилапих друзів у небайдужих громадян.

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Тож, поліцейські звернулися до українців з проханням не бути байдужими та подбати про тварин.

Якщо ви виявили тварин, яких покинули і які потребують допомоги – протягніть руку підтримки. Добро завжди до вас повернеться сторицею,

– зазначили у МВС України.



У МВС закликали допомагати тваринам, які загубилися під час обстрілів / Фото МВС України

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