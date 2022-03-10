Евакуювали дітей та жінок з Миколаєва: щемливі фото

Російські вбивці намагаються захопити Миколаїв. Окупанти обстрілюють будинки мирних мешканців.

Рятувальники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять 10 березня евакуацію. Вони забирають дітей та жінок.

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"Маємо надію, що зовсім скоро наші рідні повернуться додому на мирну Батьківщину", – написали у ДСНС.



З Миколаєва евакуюють людей / Фото ДСНС



Рятувальники забирають жінок та дітей / Фото ДСНС



У Миколаєві працюють рятувальники / Фото ДСНС



Росіяни вбивають дітей / Фото ДСНС



Окупанти обстрілюють домівки людей / Фото ДСНС



Жінки та діти перебуватимуть у безпеці / Фото ДСНС

Атака росіян на Миколаїв

Російські вбивці 9 березня ввечері обстріляли житлові масиви Миколаєва. На одній з вулиць міста не лишилось жодного вцілілого будинку.

Окупанти постійно намагаються закріпитися на Миколаївському напрямку. Однак вони не мають успіхів. Збройні сили України постійно відбивають наступи.

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