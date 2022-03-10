Евакуювали дітей та жінок з Миколаєва: щемливі фото
Джерело:ДСНС
Російські вбивці намагаються захопити Миколаїв. Окупанти обстрілюють будинки мирних мешканців.
Рятувальники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять 10 березня евакуацію. Вони забирають дітей та жінок.
До теми З Ізюма виїхали 44 евакуаційні автобуси: там перебуває близько 2 000 людей
"Маємо надію, що зовсім скоро наші рідні повернуться додому на мирну Батьківщину", – написали у ДСНС.
З Миколаєва евакуюють людей / Фото ДСНС
Рятувальники забирають жінок та дітей / Фото ДСНС
У Миколаєві працюють рятувальники / Фото ДСНС
Росіяни вбивають дітей / Фото ДСНС
Окупанти обстрілюють домівки людей / Фото ДСНС
Жінки та діти перебуватимуть у безпеці / Фото ДСНС
Атака росіян на Миколаїв
Російські вбивці 9 березня ввечері обстріляли житлові масиви Миколаєва. На одній з вулиць міста не лишилось жодного вцілілого будинку.
Окупанти постійно намагаються закріпитися на Миколаївському напрямку. Однак вони не мають успіхів. Збройні сили України постійно відбивають наступи.
Може зацікавити – ситуація на Миколаївщині: дивіться відео
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!