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Европа может сдать Украину, или Как мир готовится к новому предательству

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Европа готова сдать Украину ради прелестей бандитской экономики России
Европа готова сдать Украину ради прелестей бандитской экономики России / Фото с открытых источников

Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что поддерживает идею пересмотра системы европейских санкций, направленных против России.

Выступая в итальянском парламенте он объяснил свою позицию так: "Мы станем поборниками открытости по отношению к России, которая укрепила в последние годы свою международную роль в решении различных геополитических кризисов".

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Видимо под "укреплением роли" России новый итальянский лидер подразумевает оккупацию Крыма, войну России на востоке Украины, свыше 10 тысяч убитых граждан Украины и геноцид, устроенный Путиным в Сирии.

Но дальше глава правительства Италии выдал настоящую сенсацию:

Мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, которые угнетают гражданское общество в России.

Дискуссии по поводу того, есть ли в России гражданское общество, или его нет, ведутся давно. И вот, наконец, Джузеппе Конте поставил в них точку. Гражданское общество и его лидеры в России обнаружены: это Дерипаска, Абрамович, Сечин и далее по списку Forbes. Полагаю, Нобелевский комитет просто обязан немедленно вручить итальянскому премьеру премию по экономике за это открытие.

Джузеппе Конте – один из адресатов письма Олега Сенцова, которое голодающий уже почти месяц в заполярном путинском концлагере украинский узник совести написал лидерам стран "Большой семерки". В этом письме Олег Сенцов поблагодарил этих людей за то, что они и их страны "делают для Украины" и попросил помощи в решении судеб украинских политических заключенных. Свое письмо Сенцов завершил так: "Удачи вам в вашем нелегком деле".

Очень надеюсь, что мужественный украинский патриот не узнает о словах одного из адресатов своего письма и не поймет, каким именно "нелегким делом" заняты некоторые из тех, кого он благодарил за помощь Украине и на кого он надеется в своей борьбе.

Италия далеко не одинока. Во время визита Путина в Австрию, президент этой страны Ван дер Беллен похвастался, что нашел общий язык с Путиным, сообщил, мол, "Европа возможна только с Россией" и горячо поддержал идею "Северного потока-2". По поводу политической составляющей этого путинского проекта вполне внятно высказался помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, который пояснил, что данный трубопровод "ослабит безопасность Украины перед лицом российской агрессии и сделает Европу более зависимой от российских монополий".

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Политики и крупный бизнес многих стран Европы готовы сдать Украину, не говоря уже о далекой Сирии ради путинских углеводородов и прочих прелестей бандитской экономики России. Не случайно товарооборот между Россией и Германией в 2017 году вырос на 22,8% по сравнению с предыдущим годом, а за январь-март 2018 года этот показатель вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Впечатляет отношение планеты к ЧМ-2018, который, в связи с чудовищными мерами ограничений для граждан России, уместнее назвать ЧУМА-2018. Олимпиаду-1980 в Москве в связи с вторжением советских войск в Афганистан бойкотировали 65 стран. Вместо флагов США, Канады, Японии и абсолютного большинства стран Европы советским руководителям пришлось гордиться тем, что к ним приехали флаги Зимбабве и Анголы. Путинская Россия вторглась на территорию Украины, часть ее аннексировала, другую оккупировала и с нее ведет войну с Украиной. Ни одна страна не заявила о бойкоте ЧУМЫ-2018. Ни одна!! Трудно предположить, что беды афганского народа были 38 лет назад приняты европейцами ближе к сердцу, чем война в центре Европы, которую развязал Путин. Скорее, лидеры стран Запада измельчали, стали не способны к принятию глобальных решений.

В этом году 30 сентября исполняется 80 лет со дня заключения Мюнхенского соглашения, которое подписали Даладье, Чемберлен, Гитлер и Муссолини. Есть ощущение, что мир готовится отметить этот юбилей новым предательством.

Автор: Игорь Яковенко

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Что такое Мюнхенское соглашение? Документ, также известный под названием Мюнхенский сговор, был подписан 30 сентября 1938 года премьер-министрами Великобритании, Франции, Италии и рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером. Соглашение предусматривало передачу Германии Судетской области Чехословакии, а также удовлетворение за счет Чехословакии территориальных притязаний Венгрии и Польши. В результате данного соглашения этими западными странами было санкционировано начало захвата Чехословакии фашистской Германией.
 

Автор: Блог Медіа
Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Публікації Новини політики Олег Сенцов Чемпіонат світу з футболу - 2018 Історія Санкції Євросоюз Європа
Джерело: 24 Канал
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